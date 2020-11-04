金管局推合規科技應用計劃 提高風險管理降成本

16項建議 分5核心範疇

該計劃共提出16項建議，主要涵蓋五個核心範疇，分別是加強業界對合規科技的認知、促進方案創新、加強監管機構與合規科技生態圈的聯繫、加強培育人才，及推動業界持續採用合規科技。金管局於2016年9月推出「金融科技監管沙盒」，並於2018年將其開放予合規科技項目。根據當局發布的合規科技白皮書，截至今年7月底，在162項沙盒試驗中，採用合規科技的沙盒佔48％（見圖），而採用其他科技例如社交媒體的推送通知服務等則佔24%，反映合規科技已有舉足輕重的地位。

阮國恒：連串活動措施推廣

阮表示，金管局未來將會推出連串活動和措施，包括舉辦大型活動、推出「合規科技採用指數」、籌辦「環球合規科技挑戰賽」、發布「合規科技採用實務指引」系列、成立「合規科技資訊平台」以鼓勵資訊共享，及設立合規科技技能架構培育人才。

明年分階段推「網絡防衛計劃2.0」

此外，金管局最近以市場研究及業界諮詢等方式，完成對「網絡防衛計劃」的全面檢討，並於昨日宣布推出「網絡防衛計劃2.0」，將於明年1月1日生效並分階段推出。當局早於2016年推出該計劃，並涵蓋「網絡防衛評估框架」、「專業培訓計劃」及「網絡風險資訊共享平台」三大支柱，旨在提升香港銀行體系的網絡防衛能力。阮表示，全球網絡安全形勢不斷演變，銀行亦經歷了更多的數碼化轉型，有見及此當局提升「網絡防衛計劃」，以應對科技發展的最新趨勢。