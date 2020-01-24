美團否認內地上市 300元得而復失

受二次上市消息刺激，美團昨午市衝高突破300元水平，一度破頂高見302.4元或升2.65%。惟公司其後澄清並無二次上市計劃或時間表後，股價走勢趨反覆，曾回落至295元水平，最終全日收報296元，微升0.48%。外電引述其中一名知情人士稱，美團考慮在深交所創業板上市，而公司尚未就潛在發行交易的時間和規模做出任何最終決定。

其他新股方面，凍資千億的藥明巨諾（2126）則令投資者跌眼鏡，該股首日掛牌先升後跌，曾高見25.45元，較招股價23.8元僅高約7%，其後跌勢不止，曾低見21.85元，跌穿招股價，全日終收報22元，較招股價低7.6%，散戶每手帳面蝕至少900元。

藥明巨諾首日跌穿招股價 每手蝕近千元

至於另一生物醫藥股德琪醫藥據報亦已啟動預路演，擬集資3億美元，高盛及摩通擔任聯席保薦人。而已在美股上市的中概股新東方（9901）昨截飛，股份公布每股定價1190元，較最初定下的1399元減近15%，股份料於11月9日掛牌交易。按每手10股計，不計手續費的入場費11,900元。新東方今次IPO料籌得約101.3億元。