經濟

投行逾15億佣金恐「見財化水」

【明報專訊】螞蟻集團（6688）突然宣布擱置上市，除一眾借大手孖展認購散戶「重創」外，根據H股招股書，今次螞蟻向協助上市的多間投行支付佣金比率為1%，雖然較接近規模的新股為低，但因集資額最高逾1500億元，涉及佣金亦多達15.37億元，惟最終工作做足卻「見財化水」。

相比其他「超大型新股（Mega Deal）」，螞蟻今次招股給予的投行佣金並非特別「疏爽」，佣金率為1%，在歷來集資額最大五隻新股中，只比母公司、去年上市的阿里巴巴（9988）的0.25%為高，最高的是工行（1398），佣金率為2.5%，友邦（1299）及農行（1288）給予投行佣金率則分別為2%及1.96%。

螞蟻今次招股吸引力強大，公開發售凍資1.3萬億元、155萬人認購都打破香港新股紀錄，由於需求極大，市場已預期螞蟻會行使超額配股權，將集資額推高至1537.1億元，成為自友邦（1299）後，香港歷來集資額最大新股；在工行及友邦的個案中，分別向投行支付約31.23億及27.66億元佣金，阿里由於是第二上市，佣金較小，只有不足3億元，至於螞蟻以集資額最多1537.1億元計，原定給予投行佣金約15.37億元，惟現時都已因為暫緩上市成「過眼雲煙」。

承銷上市「不成功不收費」

有投行界人士透露，承銷上市工作一向是「不成功不收費」，不論任何原因，倘若公司未能成功上市，便不用支付相關佣金，除非公司方面額外「慰勞」；他舉例指，2014年曾有一隻大型內需新股在首次申請上市時，委聘多達30間投行協助承銷，最終因反應欠佳未能上市，投行就收不到任何佣金。

百威亞太兩次招股佣金削近半

不過，過往亦有不少案例，企業在一度押後上市後重新上市，投行如未被「foul出局」可再次爭取佣金；例如去年百威亞太（1876）首度招股，13家投行原定可分攤約12.2億元佣金，其後雖然原班人馬再度招股成功上市，但因集資額下調，最終兩次招股佣金卻削減至6.2億元。

相關字詞﹕友邦 佣金 投行 螞蟻

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