馬雲與王岐山唱反調 分析指演說或成主因

王籲防系統風險 馬說中國金融沒系統

王岐山在演說中指出，中國要「守住不發生系統性風險的底線」，更指近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時也使得金融風險不斷放大。他強調要在鼓勵金融創新、激發市場活力、擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。

但馬雲在隨後的演說直接與王岐山唱反調，例如他當時說，中國沒有系統性金融風險，「因為中國金融基本上沒有系統」，這兩句便似衝着王岐山所說「要守住不發生系統性風險的底線」而來。馬雲又說，「今天的銀行，延續的還是當舖思想；抵押和擔保就是當舖……但是靠資產和抵押的資質會走向極端」。馬雲認為「必須改掉今天金融的當舖思想，要依靠信用體系的發展」。這裏提到的信用體系，亦即是螞蟻集團建立起的信用系統。

上述活動是中國金融四十人論壇聯合各部委舉行，除王岐山外，內地重要金融界人士都在場。

昨官媒續大事批評 斥支付寶偏離主業

事實上，本周官媒已加緊批評螞蟻，在周一晚人行等主要部委約談後，昨日官媒再大事評論，直屬人民銀行的《金融時報》昨日發表署名文章，直斥支付寶業務偏離支付主業，擴張成為綜合金融服務平台，使螞蟻集團實質上跨界展開非金融、金融、類金融和金融基礎設施等多種業務，成為了全世界混業程度最高的機構。

文章又指，以大數據用於信貸評審，並不意味其風險控制一定比傳統的抵押擔保更為先進；文中還建議監管部門需思考是否從機制上隔離螞蟻集團的實業與金融板塊。