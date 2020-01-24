上交所煞停螞蟻上市 H股同步押後 孖展大客料蝕88萬息 阿里ADR開市挫一成

明報記者 馬迪帆

受螞蟻上市告吹拖累，阿里巴巴（9988）昨晚股價率先插水。截至昨夜11點，阿里美國預託證券（ADR）最多潛水9.5%，報281.15美元（折合約272.8港元）。阿里發言人則回覆稱，將與螞蟻一齊積極配合監管，相信螞蟻有信心及能力落實工作，未來將努力實現，甚至超越社會的期望。螞蟻則回覆內媒，指為投資者帶來麻煩深表歉意，將按照兩地交易所規則，妥善處理後續工作。

被指監管環境大變 不符上市條件

上交所昨日指出，日前螞蟻發生管理層被約談事件，且公司所處金融科技監管環境發生重大變化，此類重大事項或令公司不符合發行上市條件或信息披露要求，決定要求公司暫緩上市。上交所表示，將與螞蟻及保薦人保持溝通。通告釋出約1小時後，螞蟻才於港交所發公告，指H股亦將暫緩上市，並將盡快公布細節及退款事宜。港交所發言人則回覆，昨日接獲螞蟻通知，得知其決定暫緩兩地上市，不評論個別上市申請或發行人。

匯豐中銀大戶7日料蝕約14萬

螞蟻本次不僅令散戶期待落空，更有真金白銀損失，其H股「頂頭槌飛」每張價值約16.9億元，若在匯豐、中銀等大型銀行敘做孖展，最低可提供0.48至0.5厘，7日料蝕約14萬元利息。不過，倘投資者透過券商借大手孖展，成本更高，以耀才約3厘年息計，每張「頂頭槌飛」孖展息則約88萬元。耀才集團行政總裁許繹彬直言，若螞蟻確認選擇擱置上市，料券商將無法退回孖展息。

倘被視為金融機構 估值受影響

另一方面，有傳螞蟻將被視為金融機構，而並非其一向提倡的科技公司定位，此後若再上市，能否維持高估值成疑。

螞蟻旗下業務支付寶（Alipay）原本一向獲內地官媒讚揚，更被稱為「新四大發明」之一，但上市前期輿論風向急轉。市場猜測，或與馬雲此前於內地一峰會，針對傳統金融系統的嚴詞批評相關（見另文）。在約談螞蟻同日，內地就網絡小額貸款規管發出意見稿，其中規定貸款限額、借款人資質要求等，令監管環境大為轉變。而昨日螞蟻暫緩上市後，官媒《經濟日報》亦極速發評論，繼續追擊，指監管層發現螞蟻存在問題，並「堅決糾正」，同時指螞蟻須加強整改，在依法經營、防範風險方面作表率。該評論又強調，「市場參與者須尊重規則，誰也不能例外」。