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《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖

【明報專訊】雖然疫情緩和，樓市活躍，但舖位市場仍有不少劈價蝕讓成交，其中本地漫畫經典《老夫子》出版社自用多年的上環樂古道舖位，以低市價三成、即2200萬元售出。此外，元朗鳳攸北街有業主帳面蝕約13%沽貨。

持貨36年賺逾2000萬

曾出版《老夫子》的出版人吳中興今年4月逝世，市場消息指，其家人近日減價出售旗下由吳興記報社自用多年的樂古道68號地下1及2號舖連高層地下，該地舖面積約1500方呎，高層地下則約1500方呎，共3000方呎，原叫價4000萬元放售，新近以2200萬元沽出，即劈價1800萬元或45%，並低市價超過三成，成交呎價約7333元。

不過，原業主吳中興及其妻子，早於1984年2月以168萬元買入，持貨36年，帳面賺2032萬元、物業升值12倍。據市場消息指，今次物業以交吉形式出售，吳興記報社將搬出。據悉，除《老夫子》外，吳興記亦曾出版過《YES！》雜誌。

元朗鳳攸北街地舖5年帳蝕168萬

另市場消息指，元朗鳳攸北街昌威大廈地下6號舖，原叫價1380萬元，最新劈價至1100萬元售出，該舖面積約400方呎，呎價2.75萬元，舖位現由藝術中心以月租約3.3萬元租用，租金回報約3.6厘，原業主2015年8月以1268萬元購入，現帳面蝕約168萬元或約13%。

相關字詞﹕樂古道 鳳攸北街 老夫子 舖位蝕讓 舖位減價

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