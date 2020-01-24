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麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂

【明報專訊】納米單位受投資者捧場，有個別名人更於疫情下持貨僅一年「短炒」獲利。「十優港姐」麥明詩及其兄長麥明山曾於去年一手購入屯門「龍牀盤」菁雋3個開放式單位，其中一個單位已於上月以272萬元、每實呎逾2萬破頂價沽出。

持貨一年實賺29萬或13%

土地註冊處顯示，菁雋中層33室，實用面積134方呎，開放式間隔，於上月底以272萬元登記售出，實呎20,299元，成交呎價創屋苑新高。原業主麥明山於去年7月以215.7萬元購入，市傳曾於今年9月以265萬沽出，惟期後遭到買家撻訂，並重新放售，至上月終以272萬元獲新買家承接。據悉，因持貨僅逾1年須另付樓價10%、即約27萬元的額外印花稅，有指該稅項由業主負責，即原業主帳面雖賺56.3萬元或26%，但若連使費計後實賺29萬元或13%。

南濤閣未補價實呎低見8190元

香港仔居屋南濤閣新近有2房單位，於未補地價市場以實呎僅8190元易手。香港置業分行營業經理郭詠詩表示，南濤閣1座低層K室，實用面積431方呎，2房間隔，上月以約353萬元易手，實呎8190元，屋苑近4年新低。據悉因單位處於極低層，加上原業主早年購入，故願以低價易手。原業主1999年109萬元未補價購入，帳面獲利244萬元或2.2倍。

部分大型屋苑踏入11月，交投步伐保持暢旺。中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月已錄得5宗成交，其中一宗位於45座中層D室，實用面積304方呎，2房間隔，經議價後以554萬元沽出，實呎18,224元。原業主2015年413萬元購入，帳面獲利141萬元或約34%。

相關字詞﹕龍牀盤 納米單位 麥明詩 南濤閣 沙田第一城 菁雋

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