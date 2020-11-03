天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓

中原副分區營業經理麥偉成表示，天巒蘇黎世大道雙號屋，實用面積2454方呎，原叫價4800萬元放售，最新以4138萬元易手，劈價662萬元或13%，實呎16,862元。

資料顯示，原業主為冠華國際（0539）主席李銘洪，2010年以6053萬元一手購入單位，一直作投資收租之用，持貨10年，現單計帳面已蝕讓1915萬元或約32%，若連同使費計料實蝕逾2200萬元或約36%，為屋苑近三年來蝕讓金額最多的一宗二手成交。

董建華外甥1.68億 首置名義購文禮苑

另土地註冊處顯示，深水灣道文禮苑單號屋，實用3160方呎，9月底以1.68億元易手，實呎53,165元，登記買家為金昌尉，即前特首董建華外甥、其胞妹董建平與丈夫金樂琦兒子，而今次金昌尉入市，只需付714萬元印花稅，即以首置名義入市。原業主1999年以2,850萬元購入，帳面獲利近1.4億元或約4.9倍。

印度商人4300萬沽貝沙灣4房戶

同時，薄扶林貝沙灣新近亦有4房單位以4300萬元易手。中原分行經理高鵬表示，貝沙灣1期8座高層B室，實用面積1592方呎，4房雙套間隔及工人套房，享海景，上月以4300萬元連車位易手，實呎27,010元。原業主於2010年8月通過公司名義以2900萬元購入，該公司董事為印度商人，持貨10年，帳賺1400萬元或48%。

浪澄灣特色戶實呎逼3萬破頂

此外，奧運站浪澄灣有高層單位以實呎逼近3萬元沽出，呎價為屋苑二手市場最高紀錄。美聯高級營業經理黃永財指，浪澄灣8座極高層C室，實用面積549方呎，2房間隔，單位內設樓梯連接上層平台，面積約370方呎，於上月以1645萬元成交，實呎29,963元，成交呎價為屋苑二手市場紀錄新高。原業主於2016年5月以915萬元購入，持貨約4年，帳賺565萬元或62%。