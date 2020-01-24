柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購

海日灣II同日發售332伙

是次柏傲莊II首輪銷售，包括56伙開放式戶、20伙1房戶、162伙2房戶、以及99伙3房戶，即2、3房佔約77%。至於備受市場注目的開放式戶，折實價近573萬元起，屬大圍近年最貴入場費新盤開放式戶。連同億京大埔白石角海日灣II，周六亦新一輪發售332伙，即當天柏傲莊II、海日灣II兩盤合共推售669伙。

另一焦點新盤，香港小輪（0050）及帝國集團合作，恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，日前首輪銷售沽出九成涉222伙、套現10.4億元後，昨上載全新4號價單加推123伙，單位實用面積186至551方呎、屬開放式至兩房間隔，維持最高9%直減折扣，整批折實平均實呎15,384元，比10月底首推折實平均14,585元，調高逾5%。

帝御‧星濤加推123伙

折實均呎15384元

是次入場單位為1座2樓17室，實用面積208方呎開放式戶，定價362.5萬元，折實價329.87萬元（折實實呎15,859元），料快將公布銷售安排，以敲定次輪銷售時間。

至於帝御‧星濤日前首輪售出的222伙，據成交紀錄冊顯示，有69伙的買家採用建築期付款，佔比為31%；採用即供付款單位則涉131伙，佔比為59%。另餘下22伙則採用即供200日付款，佔比為10%。

首輪三成買家採建期付款

另外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期，再以招標售出3個連地下花園特色戶，連同上周4宗同類成交，一周共售7伙特色戶、套現2700萬元；而最新成交單位，為實用面積202至212方呎，成交價388萬至404萬餘元、實呎1.86萬至2萬元。