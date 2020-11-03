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名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款

【明報專訊】長實（1113）沙田九肚麗坪路新盤名日‧九肚山，以發展商提供申請人不需入息證明的「呼吸Plan」作招徠，結果成功催谷買家入市。根據一手成交紀錄冊資料顯示，項目首輪售出的86伙中，有34伙的買家採用「呼吸Plan」、佔比四成，為近年新盤罕見；同時，採建築期付款的單位佔最多，共涉45伙、佔比逾五成。換言之，名日‧九肚山首輪銷售，有九成買家是透過「呼吸Plan」或建築期入市。

明報記者 林可為

近期市場聚焦大圍站柏傲莊I、II開售，長實旗下樓花期長約29個月的名日．九肚山，為吸引買家注意力，上月底開價時公布提供「呼吸Plan」（即供（一）方案），提供八成一按，買家3年內供息不供本，按息2厘，申請人不需壓力測試和出示入息證明， 採用此計劃最高享21%折扣，而採一般即供（即供（二）方案）的買家則享22%折扣。

即供付款不足一成

據一手成交紀錄冊顯示，名日．九肚山上周六首輪銷售共沽出86伙，有34伙的買家選「呼吸Plan」，比例近四成，其中最貴5伙成交價2279萬至2534.6萬元，意味有關買家可向發展商借八成一按、料涉1800萬至2000萬餘元。

翻查資料，近年採用「呼吸Plan」作噱頭而廣受市場關注的一手盤，為九建（0034）2015年9月推出的紅磡環海‧東岸，在其中一輪銷售沽出的219伙中，約九成買家選用了稱為「開心直通車」的「呼吸Plan」。

另名日．九肚山首輪銷售中，選用建築期付款的成交單位共45伙，佔比52%，屬採用比例最高的付款方法，而此款付款法最高折扣為19%。反觀可享最高折扣22%的即供（二）方案，只有7伙採用，佔比僅8%。

中原：留意日後轉按問題 須有足夠現金儲備

中原按揭董事總經理王美鳳提醒，選用「呼吸Plan」的買家亦需準備足夠現金儲備；舉例說，如單位樓價1000萬元以上，發展商可能只要求兩成首期，但傳統銀行按揭則要求五成首期，買家將來轉按時，就要先多付三成首期，若遇樓價下跌，由於按揭金額是以當時估價計，買家可能需支付更多金錢支付首期。另外，買家若轉用傳統按揭，銀行亦需進行壓力測試，若屆時供款能力不足，有機會未能承造按揭上會。此外，名日．九肚山周五將進行次輪銷售推出54伙，其中12幢洋房招標（實用面積全低於1000方呎）。

最新加推27伙 折實均呎19534元

至於項目最新加推的27伙，折實平均實呎19,534元，較首張價單調高10%，料主要因應景觀及坐向不同，維持最高22%折扣，整批折實價783.7萬至3170.4萬元。

相關字詞﹕「呼吸Plan」 長實 名日‧九肚山

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