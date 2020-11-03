周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營

天地良心，我真的沒有「做馬」，皆因我的評分的range只是6分、7分、8分、9分，相距不大。我偷看隔離的評判，有的佳麗評1分，有的則評9分，相差如此之大，更有可能影響賽局。

有心人投下心力經營亞洲電視

上市公司協盛協豐在2年前買下了亞洲電視，並且連公司名字也隨之改了。查協盛協豐的業務包括了布料及貿易、證券、放債等等，反而媒體及娛樂事業所佔的營業額份額最小，根據最近的年報，只有220萬元的營業額。

然而，主席鄧俊杰是有心人，投下了極大的心力，去經營亞洲電視，也已投放了大量的金錢和資源，並且正在準備和星晧合作，投資拍電影。

聘請演員幕後 成本比前低逾五成

其實我也正在籌備一部新電影，當然是小成本的港產片，打算找這一屆的亞姐去演出，過幾天就會進行試鏡，希望一切順利，明年就可以拍完上映啦！

雖然，現在是娛樂事業的寒冬，但也不無優勢，就是人工成本十分低廉，可以用很低的成本，去聘請演員和幕後人員，成本比以前低了五成以上。至於我本人，當然是找到了投資者和合作方，都是上市公司，有機會同大家再說。

[周顯 投資二三事]