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劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬

【明報專訊】港股終於有較明顯反彈，舊經濟股做好的同時，科網特別是龍頭股先回後揚，帶動大市走出谷底。不過，以龍頭科網、新能源、家品服飾的消費、物流等為概念的股份走勢偏強格局未變。

恒指昨高開167點後反覆向上，尾市最多升378點，並以貼近高位收市，收報24,460點，升352點或1.46%；國指升1.81%。大市成交1162億元，低於60天平均成交半成多。據《明報》港股數據庫，升跌比率67比33，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為54比46。雖然有超過三成股份逆市下跌，買賣盤都沒有明顯優勢，但對上一次有超過六成股份上升，已經是三周前（10月12日），昨天算是久違升市。

燃氣供應股跌0.7%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，燃氣供應跌0.7%表現已最差，其次科技器材跌0.6%；內房物管幾乎無升跌，但物管股偏軟，另B類生物科技沽壓較大。

至於上升行業的表現則強得多，金屬及礦石、汽車及相關、家品及零售升約3%，其次中資金融、工業、博彩及消閒、基建及建材、教育升近2%。

內地上月PMI數據理想，經濟活動保持擴張步伐，利好舊經濟行業表現；不過，金屬礦石、中資金融、工業、基建建材等行業走勢不算強，只有個別股份走勢較佳。昨天中資金融股以內銀股買盤較強，招行（3968）調整守前高位約40元回升，該水平為短線重要支持。金屬礦石、工業股有宏橋（1378）、信義玻璃（0868）、建滔積層板（1888）、中集集團（2039）尋頂；洛鉬（3993）經過2個多月的調整後喘定，昨天強勢突破50天線，可以留意，入市的止蝕位放在20天線。

服務業保持穩中有升復蘇趨勢

此外，航空信息技術供應商中國民航信息（0696），昨天升穿20天線及50天線，也值得關注。

內地上月非製造業PMI升至年內高位，服務業保持穩中有升的復蘇趨勢；上月國慶、中秋雙節，加上內地居民外遊受到限制，國內消費釋放，明顯帶動鐵路航空運輸、住宿餐飲及娛樂等需求。內地要擴大內需促進「雙循環」，定必要大力推動國內旅遊業發展，中航信可以受惠。

內地擴內需 大力推動國內旅遊

走勢上，中航信相比其他航空及相關股份如南航（1055）、首都機場（0694）、中銀航空租賃（2588）等，表現相對穩定。該股9月升至17.8元高位回落，跌至100天線約15.5元附近回穩，短線於下降軌約17元有阻力，近期低位約15.7元不宜有失。

[劉思明 數據尋寶]

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