經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼

【明報專訊】恒指昨升352點，收報24,460點，成交金額1161億元。美股期貨昨日亞洲時段回穩，亞洲股市向好。美國總統選舉消息仍眾說紛紜，民調多顯示拜登依然有明確領先優勢，但新聞報道則指特朗普支持者踴躍投票，市面一片紅海。無論是誰勝出，重大不明朗因素都會消失，歐美股市在深度下跌後偷步出現反彈。港股最強勢的仍然是汽車股，比亞迪（1211）再破頂，吉利（0175）飈升逾13％。出口股創科（0669）穩步向好再迫近高位，會是穩健的入市之選。

美國總統大選即將舉行，但受到疫情影響，今年有超過一半選民會參加提前投票或郵寄投票，執筆時完成投票的選民已接近上屆的70％。以往郵寄選票會有一定數量被宣布作廢，原因包括錯過截止日期、未能在信封上正確簽名等。有學者分析，在部分搖擺州份，廢票率可達到1％，誤差正負0.5個百分點。在深紅或深藍的州份，此廢票率難以左右選舉結果，但在搖擺州份，雙方差距輕微，1個百分點足以改變一切，很容易令雙方訴諸法律途徑解決。

美選舉機制清晰 不虞出現重大危機

2000年總統選舉差距極微，最終要到12月12日才由最高法院，確認喬治布殊勝出。期間標普500指數跌幅最多接近10％，但這亦跟科網泡沫爆破、股市進入熊市有關。當然，美國機制清晰，不會因此出現重大危機，若下跌倒是買入機會。若特朗普或拜登能明確勝出，則無論那一方上台，都勢必推出重大刺激措施，股市料會有好反應。

港股集齊科技巨頭 儼成中國納指

近期港股極強勢，有點是港股帶着美股走。上周五調整還可說是與美股期貨同步，但昨日港股開市已向好，之後升幅擴大，美股期貨格跟隨止跌回升。一方面，香港雲集中資科技巨頭，螞蟻（6688）上市後就只欠快手和抖音，成為中國納指，另一是中國經濟復蘇勢頭良好，10月份官方製造業PMI為51.4勝預期，財新更升至53.6，創2011年以來最高；再加上恒指大落後，資金也勇於炒落後。

從板塊來看，除了汽車股外，近期最強勢的主題包括房地產落成量高峰期的受惠股，包括家電、家具等；茅台以外的白酒股第三季績優，多隻股份創新高，就算伊利業績遠遜預期，但蒙牛（2319）跟跌一天便反彈，資金仍傾向消費股；過去數月大幅下挫的半半導體相關、硬件科技股股份連續兩日大升，更撐起昨日的深證指；以及內銀股。

外圍受疫情困擾 訂單流向中國

除了上述股份，出口股、工業股也強勢，昨日海天（1882）及創科均迫近52周高位。當歐美印度都受到疫情困擾，生產受阻，訂單始終會流向中國。

此外，創科的對手SWK，第3季表現理想，收入升11％，扭轉首兩季下跌6％及16％的下跌勢頭。考慮到創科上半年已增長13％，若行業動力增強，增速有機會達到20％水平。此外，假如一如預期拜登勝出，在關稅方面很大機會進行調整，而現時電動工具面對不同程度的關稅，若取消會利好創科。退一步看，若特朗普意外連任，則只是一切依舊，而集團越南新廠房落成，當地產能將增至佔比20％，也可進一步降低關稅帶來的影響。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
金管局設平台助中小企分享數據
金管局設平台助中小企分享數據
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
美國大選前夕 道指早段漲500點
美國大選前夕 道指早段漲500點
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照
金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店