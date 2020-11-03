張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼

美國總統大選即將舉行，但受到疫情影響，今年有超過一半選民會參加提前投票或郵寄投票，執筆時完成投票的選民已接近上屆的70％。以往郵寄選票會有一定數量被宣布作廢，原因包括錯過截止日期、未能在信封上正確簽名等。有學者分析，在部分搖擺州份，廢票率可達到1％，誤差正負0.5個百分點。在深紅或深藍的州份，此廢票率難以左右選舉結果，但在搖擺州份，雙方差距輕微，1個百分點足以改變一切，很容易令雙方訴諸法律途徑解決。

美選舉機制清晰 不虞出現重大危機

2000年總統選舉差距極微，最終要到12月12日才由最高法院，確認喬治布殊勝出。期間標普500指數跌幅最多接近10％，但這亦跟科網泡沫爆破、股市進入熊市有關。當然，美國機制清晰，不會因此出現重大危機，若下跌倒是買入機會。若特朗普或拜登能明確勝出，則無論那一方上台，都勢必推出重大刺激措施，股市料會有好反應。

港股集齊科技巨頭 儼成中國納指

近期港股極強勢，有點是港股帶着美股走。上周五調整還可說是與美股期貨同步，但昨日港股開市已向好，之後升幅擴大，美股期貨格跟隨止跌回升。一方面，香港雲集中資科技巨頭，螞蟻（6688）上市後就只欠快手和抖音，成為中國納指，另一是中國經濟復蘇勢頭良好，10月份官方製造業PMI為51.4勝預期，財新更升至53.6，創2011年以來最高；再加上恒指大落後，資金也勇於炒落後。

從板塊來看，除了汽車股外，近期最強勢的主題包括房地產落成量高峰期的受惠股，包括家電、家具等；茅台以外的白酒股第三季績優，多隻股份創新高，就算伊利業績遠遜預期，但蒙牛（2319）跟跌一天便反彈，資金仍傾向消費股；過去數月大幅下挫的半半導體相關、硬件科技股股份連續兩日大升，更撐起昨日的深證指；以及內銀股。

外圍受疫情困擾 訂單流向中國

除了上述股份，出口股、工業股也強勢，昨日海天（1882）及創科均迫近52周高位。當歐美印度都受到疫情困擾，生產受阻，訂單始終會流向中國。

此外，創科的對手SWK，第3季表現理想，收入升11％，扭轉首兩季下跌6％及16％的下跌勢頭。考慮到創科上半年已增長13％，若行業動力增強，增速有機會達到20％水平。此外，假如一如預期拜登勝出，在關稅方面很大機會進行調整，而現時電動工具面對不同程度的關稅，若取消會利好創科。退一步看，若特朗普意外連任，則只是一切依舊，而集團越南新廠房落成，當地產能將增至佔比20％，也可進一步降低關稅帶來的影響。

[張兆聰 還看今朝]