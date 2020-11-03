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2020年11月3日星期二
技術取勝
投資策略
螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
金管局設平台助中小企分享數據
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
美國大選前夕 道指早段漲500點
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店
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【明報專訊】五礦資源或反覆下試1.6元（圖）
海天國際上試22元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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