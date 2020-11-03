金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照

蟻螞上市後 期指恐補跌

雖然美股仍未見底，但港股相對穩定，最近道指由28,800點大跌超過2400點回到26,400點，恒指10月期指結算仍能維持在24,501點，比近來高位24,970點只回調不足500點，結算之後補跌，期指未平倉合約總數在10月28日、29日減少總共大約2萬張，表示由9月23,397點結算的好倉，已經把握機會，在24,680點至24,800點水平平倉套利。筆者習慣結算前5天記錄下月期指的成交量加權平均（VWAP），這5天平均數稱作期指轉倉價值區，大概是24,560點至24660點點，這100點區間表示11月好倉套利離場或淡倉加強部署的價格區間。由於環球股市受美國影響，11月初估計好友是不會冒險攻上24,660點的，相反由於道指上周跌了6%或1800點，期指為了托高10月結算及螞蟻集團（6688）招股吸引國際游資來港，明顯跌幅比道指小。當11月5日蟻螞上市後，難保不會補跌，就算幅度只有一半約900點，期指支持位也要由10月期指結算位24,501點回調到23,601點。

10月結算時，11月活躍期權交易區間是22,700點至25,400點、12月則是22,000點至25,800點。初步推算，除非美股出現股災式崩盤，第四季恒指應有驚無險，隱守22,700點樓上，樂觀期望接近23,400點或會有反彈。由於中國GDP及PMI連續增長，被美國制裁的華為、海康威視等仍然可以有雙位數字盈利，暫時樂觀估計A股已見重要底部支持，11月如果跟隨美國股市調整反而是買貨機會。螞蟻集團估計盈利有30%以上增長，如大戶接近80元招股價買貨，那一年目標價可定在100元以上，跌穿70元是長線買入機會，估計此股下跌空間有限。

港股或下試23400至23600

筆者擔心美國大選之後會出現社會嚴重分化、甚至街頭暴力事件、有消息指美國的槍械和彈藥嚴重供不應求，可見人心不穩，對股市影響難料。美股跌勢已成，超賣反彈是減倉機會，由於特朗普已明確表示不會在11月3日選舉有結果就立刻承認失敗，暗示可能會有司法覆核，由大法官決定郵遞選票的是否有效。如此大家可能要等到12月初，美國大選結果才會比較明確，假如進入司法程序，則有可能拖到明年1月。

美國國會肯定不會在有結果前推出1.8億美元救助經濟方案，那美國股市肯定不是現在的價位可以支撐得到，美股下跌，港股始終要測試23,400點至23,600點活躍PUT的支持位。

[金曹 期權制勝]