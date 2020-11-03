經濟
金曹 期權制勝

投資策略

金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照

【明報專訊】周一道指期貨早上跌大約150點，由於上周道指已創出有史以來總統大選前一周最大跌幅，表示投資者並不看好特朗普可以連任，以腳投票，先行沽貨離開。上周美股罕見所有板塊向下，電訊及公用股屬於防守股份，跌幅也超過4%，科技股更是罕見的領跌超過6%。不過2020年至今美國科技股仍有23%升幅，所以現時沽出科技股仍有可觀利潤。能源股是表現最差的板塊，今年至今跌逾51%；其次是金融股板塊，跌幅約20%。周一反彈是由極度超賣的能源股帶領，科技股仍跌逾2%，表示套利活動仍未完結，美股後市仍未能輕言見底。

蟻螞上市後 期指恐補跌

雖然美股仍未見底，但港股相對穩定，最近道指由28,800點大跌超過2400點回到26,400點，恒指10月期指結算仍能維持在24,501點，比近來高位24,970點只回調不足500點，結算之後補跌，期指未平倉合約總數在10月28日、29日減少總共大約2萬張，表示由9月23,397點結算的好倉，已經把握機會，在24,680點至24,800點水平平倉套利。筆者習慣結算前5天記錄下月期指的成交量加權平均（VWAP），這5天平均數稱作期指轉倉價值區，大概是24,560點至24660點點，這100點區間表示11月好倉套利離場或淡倉加強部署的價格區間。由於環球股市受美國影響，11月初估計好友是不會冒險攻上24,660點的，相反由於道指上周跌了6%或1800點，期指為了托高10月結算及螞蟻集團（6688）招股吸引國際游資來港，明顯跌幅比道指小。當11月5日蟻螞上市後，難保不會補跌，就算幅度只有一半約900點，期指支持位也要由10月期指結算位24,501點回調到23,601點。

10月結算時，11月活躍期權交易區間是22,700點至25,400點、12月則是22,000點至25,800點。初步推算，除非美股出現股災式崩盤，第四季恒指應有驚無險，隱守22,700點樓上，樂觀期望接近23,400點或會有反彈。由於中國GDP及PMI連續增長，被美國制裁的華為、海康威視等仍然可以有雙位數字盈利，暫時樂觀估計A股已見重要底部支持，11月如果跟隨美國股市調整反而是買貨機會。螞蟻集團估計盈利有30%以上增長，如大戶接近80元招股價買貨，那一年目標價可定在100元以上，跌穿70元是長線買入機會，估計此股下跌空間有限。

港股或下試23400至23600

筆者擔心美國大選之後會出現社會嚴重分化、甚至街頭暴力事件、有消息指美國的槍械和彈藥嚴重供不應求，可見人心不穩，對股市影響難料。美股跌勢已成，超賣反彈是減倉機會，由於特朗普已明確表示不會在11月3日選舉有結果就立刻承認失敗，暗示可能會有司法覆核，由大法官決定郵遞選票的是否有效。如此大家可能要等到12月初，美國大選結果才會比較明確，假如進入司法程序，則有可能拖到明年1月。

美國國會肯定不會在有結果前推出1.8億美元救助經濟方案，那美國股市肯定不是現在的價位可以支撐得到，美股下跌，港股始終要測試23,400點至23,600點活躍PUT的支持位。

[金曹 期權制勝]

上 / 下一篇新聞

螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
金管局設平台助中小企分享數據
金管局設平台助中小企分享數據
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
美國大選前夕 道指早段漲500點
美國大選前夕 道指早段漲500點
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼
張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店