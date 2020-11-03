劉宇亮：超級周料波動 宜候低買

美股10月先行調整 標普道指雙頂形態

筆者認為最壞的情况是由於受到疫情的影響，此次大選增加了郵寄選票環節，其過程充滿了不確定因素。如果拜登勝出，但特朗普不承認選舉結果，令美國國內陷入對大選結果的爭議。美股10月起已先行調整，標普、道指雙頂形態，納指自9月起亦扭轉今年跑贏勢頭。從美國國債收益率上升、美元指數自10月下旬回升，油價在10月下跌超過一成，資金在大選前在避險。

資金大選前避險 油價跌幅顯著

港股恒指在10月雖然上升，但升幅不全面，單靠科網龍頭、內銀、汽車支撐，其餘板塊乏力。資金面上北水雖上月尾加快流入，亦是集中注碼加倉騰訊（0700）、美團（2690），兩股連同阿里（9988），上周同創歷史高位，不宜高追，反過來未來數天是超級周：總統大選投票、螞蟻（6688）上市、美聯儲議息、美國公布失業率等，波動性會有，故建議採取逢低買的策略。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]