陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務

馬雲在上海外灘金融峰會的發言十分惹火。他雖然多次引用習近平講話以示政治正確，但矛頭直指今天銀行業務的經營和監管。馬雲講話既批評巴塞爾協定落後得像個老人俱樂部、又抨擊P2P不是互聯網金融，銀行以落後的當舖思維經營。馬雲更指監管機構管多監少，結果是監管機構沒有了風險，但整個經濟有不發展的風險。

馬雲指出，互聯網金融（即科技金融）必須有3個核心要素：一是豐富的數據；二是基於大數據的風控技術；三是基於大數據信用體系。馬雲認為，今天的金融體系是工業時代的產物；明天的金融體系是普惠、包容、綠色、可持續，應用背後的大數據、雲計算和區塊鏈等前沿技術。馬雲認為，面對未來的新金融體系，「我們不是做不到，而是不去做」。

馬雲敢冒大不韙，向中國銀保監挑機，自有前因後果。前因是螞蟻的小微貸花唄及借唄鑽監管漏洞，以資產抵押證券ABS循環融資，30億元資金可以貸出3000億借款，財技高超，連中國官場少數財經專家黃奇帆（重慶市前市長、現任中國國際經濟交流中心副理事長）都瞠目，認為很不妥。後果是螞蟻將重點發展虛擬銀行業務，要對阻礙銀行業務發展的監管提出異議。

貸款業務 主要收入來源

坊間以為螞蟻主要業務是電子支付平台，但螞蟻上市的財務報告揭示，貸款業務才是螞蟻的主要收入及利潤來源，而且增長潛力巨大。這就解釋了為什麼馬雲要揶揄P2P。另一方面，阿里巴巴（9988）及螞蟻集團在金融科技發展，節節領先歡喜冤家騰訊集團（0700），唯獨虛擬銀行業務不如騰訊的微銀。銀行為百業之母，螞蟻集團上市後，資本充足，可以加把勁發展虛擬銀行，大肆吸收存款、擴大放貸業務。若然馬雲的未來監管觀點獲認同，螞蟻便可名正言順施展它的ABS財技，螞蟻業務就沒有極限了，所謂sky is the limit。

順便一提，有朋友問，螞蟻集團的業務像支付寶及餘額寶本來都是阿里巴巴的，成立螞蟻之後的管理人員及資源，亦都是來自阿里巴巴。為什麼要把阿里巴巴的金融科技獨立出來，而不是像騰訊那樣放在同一集團內。這個問題不好答，兩家公司股東結構，或可見端倪。

阿里巴巴大股東是軟銀及雅虎，馬雲領導的公司管理團隊在阿里巴巴佔股只稍多過一成。螞蟻集團上市後，馬雲團隊佔股超過四成，阿里巴巴只佔三分之一。當中的利益歸屬，差別自然很大。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]