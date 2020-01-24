美國大選前夕 道指早段漲500點

ISM製造業指數升近兩年高位

此外，歐元區10月製造業PMI終值，由從9月的53.7升至54.8，是2018年7月以來最高。歐洲股市向上。不過IHS Markit稱，未來經濟活動將受德、法等國家的新一輪防疫封鎖措施的影響。本周除了舉行美國大選，還有聯儲局議息會議及美國10月的非農就業報告。「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers） 再次警告，環球央行印鈔支撐金融市場，最終會引致災難，預計下一輪熊市將會是他有生以來最可怕。他近期一再向市場人士作出類似警告。

羅傑斯：政府對疫情反應過度

78歲的羅傑斯向Peak Prosperity網站表示，全球印鈔，「你知道，當史上其他國家讓自己深陷債務時所發生的事……情况不妙」。他又指出，大宗商品相對於股票估值正處於歷史低位，提出貴金屬和其他大宗商品可用作對冲保值。

羅傑斯上周出席莫斯科的投資論壇時亦提出類似觀點，指部分政府、媒體對疫情反應過度，對經濟造成更大的破壞，史上亦曾發生多場流行病，但從未關閉過麥當勞，也從未關閉過所有航空公司，「相信這是我一生中見過的最大危機，因為一切都崩潰了」。

美AMC尋求售2000萬股A類股

美國證交會的文件顯示，由於資金短缺，大連萬達集團旗下的美國最大連鎖院線AMC正尋求出售多達2000萬股A類股票，以獲取近5000萬美元的新資本。AMC午夜前股價跌逾4%。

（綜合報道）

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