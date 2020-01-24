憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%

《金融時報》綜合經濟師的分析，預料歐洲經濟失去增長動力，預期歐元區GDP將由第三季的12.7%破紀錄按季升幅，逆轉為第四季的按季收縮2.3%。值得注意的是，經濟師此前大多預期，歐元區經濟將在第四季維持增長。不過歐洲疫情惡化，加上實施新一輪封鎖措施，使他們下調預測。

分析師：德法原油消耗減半

部分悲觀的分析師預期，德法的封鎖措施，將導致11月兩國每日的原油消耗減少170萬桶，僅為其正常水平的一半。經紀商CMC Markets駐悉尼的首席市場策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示，英國及意大利宣布的封鎖措施，將令歐洲形勢更為嚴峻。交易商正關注美國及其感染率，恐其在未來幾周步歐洲的後塵。

英意宣布封鎖措施 歐形勢嚴峻

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略主管帕特森（Warren Patterson）稱，油價面臨的壓力，將令油組及其盟友（OPEC+）感到擔憂，尤其是布蘭特原油價格已跌穿每桶40美元。帕特森表示，市場的另一個主要不確定因素，是美國總統選舉，以及其對油價的潛在影響。若民主黨總統候選人拜登入主白宮，其領導的民主黨政府對伊朗可能採取較溫和的立場，可能令油組的產量進一步上升。

拜登中東政策較溫和 不利油價

與此同時，利比亞更多油田重啟，每日原油產量回升至80萬桶，較9月初不足10萬桶大幅回升，最新目標是明年底前產量增至130萬桶。這將打亂油組及俄羅斯的減產計劃。路透社的調查指出，除利比亞重啟更多石油設施，伊拉克的原油出口也有所增加，油組10月的原油產量連續第4個月上升，抵消了其他成員國履行減產協議的效果。

油組與盟友料須推遲增產計劃

10月份原油產量增加，意味油組每日產量較6月高出約220萬桶，而6月份產量為1991年以來最低。上月布蘭特油價下跌8%，跌至每桶37美元左右。一些分析人士指出，這可能令油組及其盟友推遲原定於明年1月增加原油供應的計劃。石油經紀商PVM預期，油組與盟友將不得不把目前的產量水平延至3月底。

美國油田服務商Baker Hughes的數據亦顯示，美國油氣轉井數目在10月連續第3個月增加，為油價帶來壓力。不過最新數據顯示，日本的出口訂單兩年來首次回升，中國的工廠活動也在10月加快。中國財新10月製造業PMI攀升至53.6，為2011年1月以來最高。市場憧憬亞洲的原油需求可望抵消部分原油產量的增加，油價在昨晚跌幅收窄。

（綜合報道）

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