經濟

財庫局擬強制虛擬資產服務發牌

【明報專訊】財經事務及庫務局（財庫局）局長許正宇昨日在香港金融科技周網上會議上表示，為推動香港金融科技發展，針對行業痛點與需求，局方已推出兩項涉財政誘因和改善監管的全新政策措施。其中一項是訂立強制性的發牌制度，以監管虛擬資產服務提供商。

許正宇表示，近年全球各地以至香港，虛擬資產的交易及投資活動愈見活躍，當中包括比特幣（Bitcoin）。很多虛擬資產以區塊鏈為核心技術，有去中心化及匿名交易的優點，但同時亦為金融監管帶來了與詐騙、洗黑錢、市場操縱、恐怖份子資金籌集、系統保安等相關的新挑戰。新的發牌制度會全面監管證券型及非證券型代幣的交易服務，服務商需取得證監會發出的牌照，並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。

許正宇指出，措施與去年底證監會實施的自願性參與監管試驗計劃不同，這次建議的發牌制度屬強制性，政府會在稍後就發牌制度的建議進行公眾諮詢。

「拍住上」措施 資助金融初創

另一項措施是名為「拍住上」的金融科技概念驗證測試資助計劃。許正宇稱，雖然本港有超過600家金融科技公司及初創企業營運，但從實際業務發展看，要找到金融機構為初創企業提供測試及應用場景依然存在困難。因此，財庫局將提供財政誘因，從應用入手鼓勵傳統金融機構伙拍初創企業進行概念驗證測試。這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃，局方將委託數碼港負責計劃的執行工作，且為了更切合業界實際需要，財庫局及數碼港在敲定計劃細節前會與不同持份者討論，務求在設計上更方便用家申請及採用。

相關字詞﹕許正宇 強制發牌 虛擬資產服務商 財庫局

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