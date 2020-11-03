經濟

中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%

【明報專訊】上月初國務院通過的新能源汽車產業發展規劃於昨日下午正式發布，要求2025年新能源車銷售佔整體汽車銷售比例提升至20%。眾車股偷步炒上，比亞迪（1211）破頂，與吉利（0175）齊升13%左右；加上內銀季績改善受追捧，帶動恒指收升352點或1.46%，報24,460點。

明報記者 陳子凌

上月初國務院通過新能源汽車產業發展規劃，板塊已見異動，日前內地盛傳規劃文件於昨日公布，而文件正式公布前，車股昨日再炒上。其中，母公司旗下高性能電動車品牌極星（Polestar）擬重慶設生產線及融資9億美元（約70.2億港元）的吉利全日急升13.57%，收報18.08元，是升幅最大藍籌；獲里昂上調目標價的比亞迪也破頂，升12.7%至173.7元；其他車股亦有約5%升幅。

據收市後國務院正式公布的規劃內容，除要求2025年新能源車銷售佔整體汽車銷售比例提升至20%，及2035年新能源車銷售要成為主流外，規劃也提出要在公共服務領域提高新能源車使用比例，以及就新能源車給予稅務、停車及充電等政策優惠（見表）。雖然規劃提出的新能源車2025年銷量目標較去年徵求意見時的25%向下修訂，不過據中汽協數據，去年新能源車銷量約120萬輪，只佔整體銷量5.6%，距離目標還有很大增長空間。

耀才：近期車股股價過高

耀才研究部總監植耀輝亦指，除了吉利及比亞迪，像美國上市的車企蔚來及小鵬也急升，以這些車企的生產力而言，5年後要銷售達標並不困難，不過近期車股已升了不少，現在的水平有點過高，雖仍可考慮如4S店上市公司，但一來這些相關行業亦已隨車股齊升，二來要注意部份公司並非主銷新能源車。

美銀稱確定復蘇 內銀全線揚

除了車股，昨日內銀也上揚，美銀指從第三季表現顯示，內銀業績已確定復蘇。

四大行中，農行（1288）昨升逾6%，其餘三大行亦有逾3%升幅。大市在車股及內銀做好下，加上財新10月中國PMI升至2011年2月以來高位的53.6，恒指昨日高開高走，最多升378點，收報24,460點，升352點，全日成交額1161.93億元。國指報9936點，升176點。恒指夜期續向好，至昨晚11時報24,509點，高水49點。

相關字詞﹕恒指 內銀 吉利 比亞迪 新能源汽車

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