經濟

銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%

【明報專訊】屢傳財困的中國恒大（3333）日前公布以148.5億元（人民幣，下同）向申能集團轉讓2018年9月才購入廣匯實業的40.964%權益。券商銀河聯昌指出，恒大持續去槓桿並出售非核心資產，加上10月份集團合約銷售可達高位的1000億元人民幣，全年料可完成7500億元至8000億元銷售，按年升25至33%。消息刺激恒大股價做好，曾高見16.2港元，收市仍升1.04%，收報15.56港元。

維持「增持」評級 目標價20.6元

銀河聯昌表示，樂見恒大持續去槓桿，認為今次恒大是非常認真去維持其去槓桿的戰略，預料其淨負債可以由2020財年的137%，降至2021財年的98%。而基於恒大戮力加快合約銷售、將回A的戰略股東投資轉為權益、提前償還美元債、及推進恒大物業及恒大汽車（0708）於上交所科創板上市等，相信其流動性及違約危機極細。該行維持對恒大的「增持」評級，目標價20.6港元。

其他內房則陸續公布10月合約銷售數據，富力（2777）10月份的權益合約銷售額為160.5億元，按月及按年分別升15%及14%。累計首10個月的總權益合約銷售金額約1,026.8億元，按年微跌3.7%。

合景泰富（1813）10月份合約銷售額為125.36億元，按年升23.8%﹔首十個月累計合約銷售額為784.5億元，按年14.9%。

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