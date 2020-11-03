銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%

維持「增持」評級 目標價20.6元

銀河聯昌表示，樂見恒大持續去槓桿，認為今次恒大是非常認真去維持其去槓桿的戰略，預料其淨負債可以由2020財年的137%，降至2021財年的98%。而基於恒大戮力加快合約銷售、將回A的戰略股東投資轉為權益、提前償還美元債、及推進恒大物業及恒大汽車（0708）於上交所科創板上市等，相信其流動性及違約危機極細。該行維持對恒大的「增持」評級，目標價20.6港元。

其他內房則陸續公布10月合約銷售數據，富力（2777）10月份的權益合約銷售額為160.5億元，按月及按年分別升15%及14%。累計首10個月的總權益合約銷售金額約1,026.8億元，按年微跌3.7%。

合景泰富（1813）10月份合約銷售額為125.36億元，按年升23.8%﹔首十個月累計合約銷售額為784.5億元，按年14.9%。