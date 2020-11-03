經濟

按揭證券公司調低定按息率0.56厘

【明報專訊】「財爺」陳茂波今年2月宣布推出「定息按揭試驗計劃」，香港按揭證券公司昨公布，申請期將延長至明年10月30日，且將定息按揭息率全線調低56點子（1厘等如100點子）。最新10年、15年及20年定按年利率已經分別下調至1.99厘、2.09厘和2.19厘。

免壓測招徠 市場反應冷淡

「定息按揭試驗計劃」以免壓測作招徠，惟市場反應未算熱烈。根據金管局早前提交予立法會的文件，截至今年9月底，僅接獲17宗相關計劃申請。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，按昨日（2日）1個月HIBOR為0.32厘，及新做按揭息率為H+1.5厘計算，實際按息為1.82厘，較10年期的1.99厘略低17點子；若與現時新造P按或H按封頂息率為2.5厘比較，則低51點子。

另外，房委會表示，因應疫情影響香港經濟，容許資助出售單位計劃延期償還本金（「還息不還本安排」）的限時措施延長半年，即償還本金期可最遲於明年6月30日開始。

房委會發言人表示，此舉希望緩解業主的現金流轉問題及降低拖欠按揭還款的機會，有助短期周轉問題的按揭人渡過疫情下的困境。「還息不還本」安排適用於包括居屋、私人參建居屋、可租可買計劃、租置計劃和綠置居計劃的一手市場及第二巿場計劃。

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