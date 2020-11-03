珠寶鐘表消費額 1月以來最高

【明報專訊】香港9月零售各類產品跌幅均有輕微放緩，其中備受遊客減少影響的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，雖然已連跌23個月，9月再跌逾兩成，但消費金額是今年1月後最高（見表）。零售協會表示，首9個月零售累計已跌近三成，但去年下半年大受社會運動影響，基數較低，如未有再爆發疫情，相信全年跌幅與首三季會相若或略為收窄。
零售協會：依然「旺丁不旺財」
香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，10月將承接9月表現，由於去年基數較低，跌幅會稍為穩定。雖然限聚令有所放寬，市面人流增加，但購物意欲依然疲弱「旺丁不旺財」，未對零售業生意有顯著幫助。她續指出，第四季跌幅會否收窄要視乎疫情發展，如果出現第四波疫情，或是爆發冬季流感，跌幅有機會回到7月的水平，因此難以預計情况。如果疫情受控，受基數影響，第四季跌幅不會多於首三季的28.7%，全年零售跌幅會相若或收窄。
超市升幅收窄 反映市民重回街市
按零售商類別計，9月百貨公司銷貨價值按年轉升5.5%；計及百貨公司超市部門，超級市場銷貨價值按年升7.1%，較8月升13.6%有所放緩。謝邱安儀指出，超市升幅收窄，反映限聚令放寬後，市民減少在家煮食，以及重回濕街市購物。
另外，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌幅有所收窄，按年下跌25.7%；藥物及化妝品下跌45.5%；服裝下跌20.6%；電器及其他未分類耐用消費品按年跌38.7%。