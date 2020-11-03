珠寶鐘表消費額 1月以來最高

【明報專訊】香港9月零售各類產品跌幅均有輕微放緩，其中備受遊客減少影響的珠寶首飾、鐘表及名貴禮物，雖然已連跌23個月，9月再跌逾兩成，但消費金額是今年1月後最高（見表）。零售協會表示，首9個月零售累計已跌近三成，但去年下半年大受社會運動影響，基數較低，如未有再爆發疫情，相信全年跌幅與首三季會相若或略為收窄。