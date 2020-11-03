經濟

9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業

【明報專訊】政府統計處公布，9月零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌12.9%至261億元，略遜市場預期下跌12.3%，合計已連跌20個月。零售業協會昨指出，隨着保就業計劃結束，政府已表明不再推出新一輪計劃，23%受訪會員預計12月將要裁員，以最多裁員15%計，意味年底或再有逾千人加入失業大軍。

明報記者 蕭嘉聰

香港零售管理協會主席謝邱安儀昨表示，保就業計劃將於本月完結，來自政府的資助大減，預計零售商會陸續裁員減低成本，令人感到憂心。

根據零售管理協會早前的調查結果，有23%受訪會員表示將於12月起裁員，幅度介乎1%至15%不等，視乎零售商規模而定，主要來自跌幅重災區類別，例如珠寶首飾等，升幅類別相對不太迫切性。

23%受訪會員稱12月起裁員

根據協會提供資料，是次調查涉及20多個零售品牌，共有2400間分店及48000名員工，相當於或裁減最多逾1600名員工。根據最新失業率數據，7至9月零售業失業率為9.3%，即27700人失業，較6至8月上升1.1個百分點，7至9月期間，共有26.98萬人從事零售業。

零售商多採無薪假措施減成本

她表示，零售商大致上會採取無薪假措施減省成本，過去半年受惠於保就業計劃，訪問會員時均未有裁員意向，但會員反映12月需要裁員，反映零售商一直不裁員，希望爭取時間令生意好轉，甚至順利過渡困境，但由於市况疲弱難以支撐，終於12月迫於無奈準備裁員。

謝邱安儀續指，零售商關店情况亦相若，因為「維唔到皮」，情願交空租暫時停業，亦繼續有店舖結業。租金方面，4月起愈來愈多業主不再減租，很少業主仍提供租金紓緩，絕少業主減幅達四至五成，當中街舖較多有減租。

對節日表現悲觀 猶如「塘水滾塘魚」

展望未來表現，謝邱安儀坦言，雖然11、12月是傳統旺季，但今年肯定是不一樣的聖誕節，去年市面仍有一定遊客，但現時跌至零遊客，業界均對節日表現感到悲觀。至於商場推出「消費劵」希望帶動消費，她認為情况猶如「塘水滾塘魚」，整體零售市道未有很大幫助。

政府發言人表示，9月零售銷售按年跌幅依然顯著，由於基數未有8月般低，零售業表現隨着本地第三波疫情減退，按月表現有所改善。展望未來，由於訪港旅遊業難以迅速反彈，勞工市場仍受壓，零售業經營環境短期內仍充滿挑戰。不過本地疫情維持穩定，以及社交距離措施近期有所放寬，本地消費情緒可望進一步好轉。

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