高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表

高銀：根據事實陳述

高銀金融發言人表示，集團發布的公告乃根據事實陳述，並不存在接管人所指的意圖。集團會繼續就有關出售事項與各方進行溝通協商，冀加快出售進度以償還相關債務。

接管人的一方昨日發出更正聲明，指高銀金融於10月30日所發公告中，試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，但並不正確。

接管人指出，於上周的聆訊中，賜譽前董事沒有反對接管人的申請，並就接管人申請禁制令的條款，向法院作出具法律約束力的承諾。倘若賜譽前董事違反有關承諾，將被視作藐視法庭。而賜譽前董事亦同意為接管人支付與申請相關的訟費，以及早前產生的相關法律費用。

賜譽前董事須交出帳簿

接管人又指，上述由前董事向法院所作出具法律約束力的承諾是法官所作出的法院令的一部分，前董事須即時讓接管人進入高銀中心﹔將賜譽的所有資產，包括帳簿及紀錄交予接管人等。

此外，接管人又澄清，高銀的公告或予人「高銀有份參與出售賜譽或高銀中心」的印象，但接管人及萊坊才是唯一獲授權行銷及放售賜譽或高銀中心的代表，以及參與出售過程的代表。萊坊正與世界各地感興趣的買家接洽。

高銀金融昨日股價再跌5.26%或0.03元，收報0.54元，曾低見0.53元。