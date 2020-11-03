經濟

金管局設平台助中小企分享數據

【明報專訊】金管局將研究成立商業資料交換平台（CDI），從而統一連接中小企數據，以便銀行更容易掌握中小企的營運情况與前景。金管局總裁余偉文表示，該平台容許數據持有人透過數據供應商向銀行分享其數碼足迹，客戶可授權服務供應商通過該平台向銀行提供相關數據，而銀行則可透過數據去提供更有效率服務，以及更具針對性的信貸評核。

業界憂私隱數據延誤問題

余表示，CDI的目標是幫助中小企等透過分享數據，改善現時所獲得的金融服務，同時期望銀行透過平台增加對中小企的掌握，繼而可考慮加大有關貸款額度，並強調局方十分重視私隱及用戶意願，亦會設用戶保障機制等，當局將會與私隱專員公署洽商，以進一步保護有關數據的安全私隱。至於CDI的具體做法，他透露，當局會與銀行及中小企進行討論研究有關發展，並稱有可能由香港銀行同業結算公司處理或運作。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，有關平台確實有助中小企及銀行掌握有關數據資料，但認為業界將最憂慮私隱問題。由於中小企資料涉及業務表現、價目文件、訂單及客戶合約等，若出現資料外泄或對其生意造成損害風險，例如他們會擔心有關資料遭泄將影響與其他對手的競爭關係等，強調平台必須做好私隱把關。其次，他又認為中小企仍須面對資料未必齊及數據延誤等問題，會影響到中小企借貸結果。

相關字詞﹕劉達邦 私隱 銀行 數據 余偉文 中小企 商業資料交換平台 金管局

上 / 下一篇新聞

螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
港匯連跌3天 分析：明年初或跌至7.77
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
藥明巨諾暗盤升2% 萬國數據現溢價
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
高銀中心接管人：與萊坊是唯一授權代表
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
9月零售跌13% 連跌20月 零售協會：保就業結束 年底前再逾千人失業
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
珠寶鐘表消費額 1月以來最高
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
按揭證券公司調低定按息率0.56厘
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
銀河聯昌料恒大負債率明年降至98%
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
憂美大選市場波動 中行交行或限交易
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
中央定新能源車目標 車股偷步炒 吉利升14%
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
財庫局擬強制虛擬資產服務發牌
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
憂疫情反彈損需求 油價見半年低 經濟師：歐元區第4季GDP恐收縮2.3%
美國大選前夕 道指早段漲500點
美國大選前夕 道指早段漲500點
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
日本服裝巨頭 Renown啟動破產程序
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
陳茂峰：螞蟻上巿可大拓虛銀業務
張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼
張兆聰：大選不明朗倘掃除 創科可吼
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
劉宇亮：超級周料波動 宜候低買
金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照
金曹：股市美總統選舉前反彈 似迴光返照
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
薛偉傑：華為Mate 40開售瘋搶 難掩市佔率下跌隱憂
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
技術取勝：吉利汽車挑戰19元高位
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
碧桂園小公主楊子瑩 首度出手增持
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
港視擬轉型科技股 本月推數據共享庫
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
劉思明：舊經濟股回勇 留意落後股洛鉬
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
周顯：娛樂事業寒冬 好在能低人工成本經營
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
湯文亮：「樓市已死」 購買力卻長存
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
名日．九肚山四成買家用「呼吸Plan」 個別購逾2000萬物業 另逾五成採建期付款
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
柏傲莊II首輪周六開售337伙 周四截止認購
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
天巒洋房蝕2200萬沽 3年最大蝕讓
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
麥明詩兄「龍牀盤」單位272萬沽 實呎2萬破頂
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
《老夫子》出版社低市價三成沽自用舖
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店
旅促會創會會長4.8億放售土瓜灣奧斯酒店