金管局設平台助中小企分享數據

業界憂私隱數據延誤問題

余表示，CDI的目標是幫助中小企等透過分享數據，改善現時所獲得的金融服務，同時期望銀行透過平台增加對中小企的掌握，繼而可考慮加大有關貸款額度，並強調局方十分重視私隱及用戶意願，亦會設用戶保障機制等，當局將會與私隱專員公署洽商，以進一步保護有關數據的安全私隱。至於CDI的具體做法，他透露，當局會與銀行及中小企進行討論研究有關發展，並稱有可能由香港銀行同業結算公司處理或運作。

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，有關平台確實有助中小企及銀行掌握有關數據資料，但認為業界將最憂慮私隱問題。由於中小企資料涉及業務表現、價目文件、訂單及客戶合約等，若出現資料外泄或對其生意造成損害風險，例如他們會擔心有關資料遭泄將影響與其他對手的競爭關係等，強調平台必須做好私隱把關。其次，他又認為中小企仍須面對資料未必齊及數據延誤等問題，會影響到中小企借貸結果。