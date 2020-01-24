經濟

外匯基金上季賺528億 按年升逾倍 余偉文：不明朗因素多 留意股樓過熱

【明報專訊】金管局昨公布，外匯基金今年第三季賺528億元（見表），按季下跌56%或688億元，按年則升逾1.24倍。金管局總裁余偉文表示，由於地緣政治包括美國大選、歐洲疫情及英國脫歐等因素，將對環球經濟及金融市場構成影響，預期今年第四季外匯基金表現不明朗風險大，尤其是在11月至12月份，當局將繼續採取防禦做法，並保持較高流動性。他又指出，當局會留意會否出現資產市場過熱情况，無論是股市或者地產市場。

外匯基金自第二季起收復失地，今年第三季，其他股票多賺299億元，是歷來賺最多的第三季，而第二季則賺677億元；香港股票虧損3億元，較上一季賺8.8億港元的投資收益，減少11.8億元；債券投資收益85億元；外匯投資收益147億元。只有外匯投資收益按季錄得上升。余偉文表示，今年10月的外匯基金表現較好，不過11月及12月則需要面對極大的不明朗，除了美國大選，歐洲疫情變化亦可能再打擊經濟，英國脫歐仍未有清晰協議，認為今年第四季仍受到地緣政治困擾。

採防禦做法 保持較高流動性

他表示，面對不明朗情况，當局會維持高流動性及多元化投資，並且以保本為先和長期增值，從而將影響減至最微。他又指，當局將因應樓市周期調整逆周期宏觀審慎措施，但目前樓市未有出現明顯的周期轉變，認為未有需要作出改變。

除了地緣政治風險，他表示，本港亦面臨包括新冠病毒疫情的變化對經濟的影響，及低利息環境下金融市場與實體經濟脫節等金融風險。「由於全球主要央行實施寬鬆貨幣政策，3月至4月起金融市場大幅反彈，但在疫情影響下，經濟和企業盈利走勢不穩，實體經濟似乎與股市出現脫節。」他指出，由於全球資金充裕，當局會留意會否出現資產市場過熱情况，無論是股市或者地產市場，不過在聯繫匯率制度下，本港有4500億美元的外匯儲備資產作為支撐，相信香港金融體系可抵禦任何衝擊。

他又強調，今年以來大量資金流入香港，當中有甚多為國際資金，受到新股及資金流入等帶動，今年至今銀行總存款亦錄得增長，加上現時銀行體系總結餘升至逾4500億元，歷史新高，反映香港流動性十分強勁，相信即使出現逆轉都有足夠的緩衝。至於美國對金融機構的制裁風險，他回應指「單邊制裁不會令本地銀行產生法律義務」，認為銀行須管理相關的營運風險，雖然現時市場不明朗性甚高，但銀行已就不同場景做好的應對方案，相信具有一定抗震能力。

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