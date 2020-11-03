螞蟻掛牌前突遭4部委約談 官員撰文批「普而不惠」 螞蟻：落實約談意見

明報記者 馬迪帆

據彭博報道稱，螞蟻H股暗盤需求旺盛，暫於機構暗盤已錄3宗成交，成交價分別為108元、115元及120元，其中以最高成交價120元計，較H股招股價80元高出五成，另有報道表示，機構暗盤成交價最低一宗為106元，也較招股價高約32%，惟相關成交股數不明。彭博社引述消息稱，螞蟻本次認購引來大批基金，惟競爭激烈。

機構暗盤最多升五成

A股配發結果早前已出爐，散戶方面中籤率低至0.12%，基金方面雖然人人有貨，但獲派比例則要低至0.3%，部分機構認購百萬股，獲派也不足1萬股。根據前夜公布的A股配售結果，獲配螞蟻的內地基金公司則包括睿遠基金、東方基金及華泰柏瑞等。

首日股輪齊發 可沽空

不過，螞蟻上市前突遭內地四大部門約談，央行、中證監、銀保監會及外管局與螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。銀保監會消費者權益保護局長郭武平昨日更發文批評，螞蟻旗下「花唄」業務類近信用卡，分期付款手續費卻高於銀行，做法與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。螞蟻回應內媒查詢時稱，會落實約談內容，進一步提升普惠金融能力。事實上，雖然螞蟻近日成為市場最炙手可熱的股份，但亦同時多番受到批評，例如有官媒評論曾指出，螞蟻業務雖然性質與銀行類似，但相比之下受到的監管卻較銀行更少。

此外，港交所（0388）昨日公布，螞蟻上市首日即可沽空，衍生權證、期貨及期權均將於當日推出，將股輪齊發。其中，瑞通將會發行5隻輪證，法興則將發行15隻輪證。瑞通上市產品銷售部主管翁世權表示，本次有份發行首批螞蟻輪的發行商並不多。

法興：抽不中散戶或轉買股證

法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹則認為，因螞蟻未必可做到一人一手，預料有未能中籤的投資者，或會在首日買入股證「長揸」，因此本次設有部分輪證是發行年期較長、且有價內條款。國泰君安國際財富管理部金融產品主管余家輝則表示，本次發行螞蟻窩輪涵蓋的發行價較廣，主要是因難預期首日掛牌表現，而發行價相差高達100元。