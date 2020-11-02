大行看好金價破2000美元

明報記者 王俊騏

在全球低息環境下，今年黃金需求持續增長。世界黃金協會數據顯示，截至9月底，全球黃金ETF（交易所買賣基金）破紀錄連續10個月錄得淨流入，與2008年及2016年的連續流入趨勢相近。期內黃金ETF持倉增長68.1噸，總持倉達到了3880噸創新高，也是同期黃金投資需求的主要來源。

需求強勁，也帶動金價在4至7月間累升了22%，8月時更是創歷史新高。惟協會報告指出，獲利回吐盤使金價震盪或回調，使金價大幅上落。近期COMEX黃金期貨淨好倉位亦下降，與2月時創下歷史紀錄的1209噸相比，淨好倉跌近40%。黃金成交量同樣下滑，特別是全球黃金ETF的日均交易量從8月的52億美元，降至9月的32億美元。

永豐金融：金價上行大格局不變

不過，第三季情况有所轉變，期內亞洲黃金ETF市場表現亮眼，總持倉上升了17%，受中國新上市兩隻黃金ETF所帶動，整體長期需求仍然強勁。中國黃金需求亦在上升。雖然中國黃金協會數據顯示，中國首3季黃金消費量按年下跌28.7%，主要是受黃金首飾銷量大減34.4%拖累。不過如果單看第3季，內地黃金消費量上升了28.7% ，受內地經濟回穩，婚慶市場復蘇，黃金消費回暖帶動，其中金條銷量按月升逾六成，反映都有不少是投資需求。

花旗：3個月目標見2200美元

縱使需求持續，但隨着美元匯價上升，美匯指數近期一度突破94關口，迅速修補了10月的失地。連同美國經濟第三季錄得歷來最強的單季升幅，按季升33.1%勝於市場預期，而次季時仍錄倒退33.2%，多種因素拖累金價，沽壓沉重。永豐金融估計，不論誰人當選美國總統，聯儲局仍將維持寬鬆貨幣政策，美元疲弱，黃金上行的大格局大概率不會變化，只是短線調整未完，等待至美國大選後。

多家大行也看好金價後市，例如花旗設未來3個月黃金目標價2200美元，瑞銀料年底黃金便能重返2000美元。有別於大行看法，獨立外匯及商品分析師盧楚仁（圖）認為，金價現水平不值得吸納。他解釋，黃金後市有機會跌破1800美元，如果長線持有的話，不妨等到回調至1765美元才吸納。他估計直至美國大選前後，金價肯定繼續波動，而選前導致美股受壓，同時使美匯指數轉強，故反而令到金價受壓。新一波疫情爆發，避險情緒升溫同時導致環球股市下跌，美元轉強，亦是金價間接受壓的原因。

盧楚仁：美經濟轉強 不利金價

他估計明年金價破頂機會絕對不高，因為明年聯儲局有機會放風部署退市，反導致美元轉為強勢。他解釋，美國經濟已明顯強勁反彈，早前公布的第三季GDP急升是鐵證如山，聯儲局肯定沒有再放水的壓力。若當局明年叫停或減少印銀紙，美元走強，則明年金價反而大幅下調空間。

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