匯景呎價重上1.6萬 近年半新高

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理洪金興表示，匯景花園本月受10座頂層連天台單位的成交帶動，整體成交呎價較9月升約7%，該單位實用720方呎，3房間隔連天台，可望維港海景，成交價1405萬元，實呎19514元，成交價為屋苑逾兩年新高紀錄。原業主2005年以445萬元購入，現帳面賺960萬元或逾2倍。洪氏認為，目前屋苑部分放盤叫價貼市，加上3房大單位呎價較落後，料可吸引家庭客入市或換樓，有助推動整體成交量。

貝沙灣洋房1.8億沽 今年屋苑首見

薄扶林貝沙灣亦錄今年新高成交價個案。中原分行經理高鵬表示，貝沙灣3期單號洋房，實用3308方呎，連1977方呎花園和約1503方呎天台，新近以1.8億元沽出，實呎約5.44萬元，亦為屋苑今年首宗洋房成交。土地註冊處顯示，原業主為劉鈺霖，於2016年12月以1.58億元購入上址，並曾於今年3月將物業加按，現帳面獲利2200萬元或約14%。該業主與「亞洲樓王」山頂MOUNT NICHOLSON三期6樓D室的業主中英文名字相同，預料為同一人。

同為豪宅屋苑的中環些利街SOHO 38則錄得名人沽貨個案。土地註冊處顯示，「糖王」郭鶴年女兒郭綺光（KUOK RUTH）持有的SOHO 38高層C室，實用492方呎，2房間隔，新近以1370萬元易手，實呎27,846元。原業主2008年以1,282.5萬元一手購入，帳面獲利僅87.5萬元或7%。若連同使費計，預料實際僅獲利約25萬元或2%。

加多利峯一手業主7年實蝕183萬

何文田半新盤加多利峯則錄蝕讓個案。利嘉閣分行高級市務經理李琪峰表示，屋苑低層A室，實用約918方呎，3房套連工人套間隔，望樓景，以1850萬元沽出，實呎20153元。原業主2013月以約1942萬元一手入市，帳面仍蝕約92萬元或約5%，若連同使費計料實蝕約183萬元或9%。

上月國泰（0293）大裁員後，東涌連錄該公司機組人員放售物業個案。中原分區營業經理陳旭明表示，區內藍天海岸5座中層F室，實用388方呎，1房間隔，原業主為國泰外籍機師，以565萬元沽出，實呎14,562元。原業主2009年以205萬元入市，帳面獲利360萬元或1.8倍。

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