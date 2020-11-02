經濟
睇樓速遞

香港地產

泓碧示範洋房名師操刀 享全海景

【明報專訊】新冠疫情持續紓緩下，豪宅有價有市。碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，壓軸推出13幢坐擁吐露港全海景洋房招標，實用面積3310方呎起，每戶均設逾千呎的前後花園，更配備私人泳池及室內升降機，盡顯豪宅氣派。

明報記者 張允亭

攝影 馮凱鍵

坐落於馬鞍山白石的泓碧，提供547伙，當中13幢洋房並排建於項目的北面位置，前臨一片翠綠的高爾夫球場；屋、內外均享遼闊海景之餘，同時可眺望對岸八仙嶺的連綿山景，壯麗自然風景盡收眼底。今次介紹的7號連裝修示範洋房，實用面積3419方呎，室內設計由著名豪宅設計師岑啟基（圖）操刀，採現代豪華風格打造。事實上，毗鄰實用面積5289方呎的6號洋房，早前以2.32億元售出，榮登馬鞍山樓王寶座。

13幢「屋仔」 均設私人泳池

該獨立屋樓高3層，最低一層為客飯廳，面積約520方呎，配合樓層高度約4.5米（近15呎），令空間感倍增。地板以晶瑩剔透的直紋白玉石鋪砌，牆壁添上線條粗幼不一的香檳鋼作裝飾，交織的金屬線條，為空間注入視覺動感。客廳擺放意大利POLIFORM品牌的大型梳化，飯廳上方則掛上由水晶柱鑄造的大型吊燈，甚具氣派。一旁連接戶外的鏤空金屬趟門，與樓梯的柔和的色調互相呼應，感覺歸一。

此外，樓梯的外形構造亦猶如藝術品，欄桿呈金屬柱狀，配襯帶有復古風的格紋地氈，並參考古代大宅，以壓桿式方法將地氈固定。拾級而上，站在梯階的轉角位置，如同「瞭望台」般，可俯視下一樓層的每一角落。除了傳統梗牆間隔的廚房外，為方便宴客，飯廳對出亦設有開放式廚房，配備可升降抽油煙機，上方特設的LED假天窗，可調校燈光以營造不同氣氛。

佈局洋溢度假酒店氛圍

位於2樓的主人睡房，結合戶外無敵海景的賣點，通過玻璃間隔，打通浴室與睡房的空間，讓住戶猶如身處於豪華酒店的浴室，亦能觀賞窗外美景，感受舒適的度假風情。同時，透過講究的用料，細膩刻劃出華而不俗的質感。如示範屋內多處運用高光黑檀木、胡桃木、新白玫瑰麻石外牆等，並選用頂級的廚房及音響家電配套等。此外，屋外的前後花園達1558方呎、天台亦有約447方呎，並種有烹調用的香草。示範洋房的設計有別一般單位，設計師岑啟基接受訪問時表示，設計此示範洋房時，需預留空間讓用家發揮，「就算再仔細為用家考慮，始終每一個人要求都不同」。因此，在客廳的火爐電子壁爐上面亦預留位置，可供買家選擇添加書櫃或大電視。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元