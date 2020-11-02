泓碧示範洋房名師操刀 享全海景

明報記者 張允亭

攝影 馮凱鍵

坐落於馬鞍山白石的泓碧，提供547伙，當中13幢洋房並排建於項目的北面位置，前臨一片翠綠的高爾夫球場；屋、內外均享遼闊海景之餘，同時可眺望對岸八仙嶺的連綿山景，壯麗自然風景盡收眼底。今次介紹的7號連裝修示範洋房，實用面積3419方呎，室內設計由著名豪宅設計師岑啟基（圖）操刀，採現代豪華風格打造。事實上，毗鄰實用面積5289方呎的6號洋房，早前以2.32億元售出，榮登馬鞍山樓王寶座。

13幢「屋仔」 均設私人泳池

該獨立屋樓高3層，最低一層為客飯廳，面積約520方呎，配合樓層高度約4.5米（近15呎），令空間感倍增。地板以晶瑩剔透的直紋白玉石鋪砌，牆壁添上線條粗幼不一的香檳鋼作裝飾，交織的金屬線條，為空間注入視覺動感。客廳擺放意大利POLIFORM品牌的大型梳化，飯廳上方則掛上由水晶柱鑄造的大型吊燈，甚具氣派。一旁連接戶外的鏤空金屬趟門，與樓梯的柔和的色調互相呼應，感覺歸一。

此外，樓梯的外形構造亦猶如藝術品，欄桿呈金屬柱狀，配襯帶有復古風的格紋地氈，並參考古代大宅，以壓桿式方法將地氈固定。拾級而上，站在梯階的轉角位置，如同「瞭望台」般，可俯視下一樓層的每一角落。除了傳統梗牆間隔的廚房外，為方便宴客，飯廳對出亦設有開放式廚房，配備可升降抽油煙機，上方特設的LED假天窗，可調校燈光以營造不同氣氛。

佈局洋溢度假酒店氛圍

位於2樓的主人睡房，結合戶外無敵海景的賣點，通過玻璃間隔，打通浴室與睡房的空間，讓住戶猶如身處於豪華酒店的浴室，亦能觀賞窗外美景，感受舒適的度假風情。同時，透過講究的用料，細膩刻劃出華而不俗的質感。如示範屋內多處運用高光黑檀木、胡桃木、新白玫瑰麻石外牆等，並選用頂級的廚房及音響家電配套等。此外，屋外的前後花園達1558方呎、天台亦有約447方呎，並種有烹調用的香草。示範洋房的設計有別一般單位，設計師岑啟基接受訪問時表示，設計此示範洋房時，需預留空間讓用家發揮，「就算再仔細為用家考慮，始終每一個人要求都不同」。因此，在客廳的火爐電子壁爐上面亦預留位置，可供買家選擇添加書櫃或大電視。

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