日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧

港鐵投資物業總經理龍子豪日前表示，商場第二階段投入服務的商戶逾70間，涉商場總樓面約31萬方呎，商場內設期間限定店專區「The LOHAS Collect」，合共1萬方呎，涉逾20個商戶，以網上人氣品牌為主，包括文青小店、生活家品店等。

另一方面，新疫症持續多月，本港甲級商廈交投量今年一直於低位徘徊。綜合美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年首十個月，本港50大指標甲級商廈僅錄57宗買賣，按年大跌近53%，期內成交面積逾23.6萬方呎，按年也挫逾50%。

首十個月甲廈買賣按年跌逾五成

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本港與內地恢復通關仍未有具體時間表，意味經濟活動仍未能出現真正復甦，為寫字樓物業的前景增添不明朗因素。

另據中原（工商舖）統計，10月市場錄約406宗工商舖買賣成交，對比9月回落約7%，但總成交金額則錄約72.42億元，按月則增加約47%，主要是受寫字樓市場錄得數宗大額買賣帶動，包括由旭輝控股（0884）及宏安地產(1243)，購入跑台山英皇道101及111號項目（前稱成報大廈），總作價約18.8億元。