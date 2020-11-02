國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房

中原分區營業經理陳旭明指，由一名國泰航空外籍員工持有的水藍‧天岸第1座高層G室，屬實用518方呎兩房間隔，原業主7月叫價798萬元放盤，國泰大裁員後擴大減幅，最終累減65萬元或8%，以733萬元沽出，實呎14151元；原業主2014年以548萬元買入單位，現帳面獲利185萬元或34%。

陳續指，減價效應帶動下，近期東涌二手成交不俗，其中水藍‧天岸於10月最後3日連錄3宗成交，均屬兩房單位。

麗港城3房850萬沽 低市價一成

中原分區營業經理洪金興表示，藍田麗港城新近錄得兩成交，其中19座低層D室，實用661方呎3房間隔、享海景，原業主最初叫價938萬元，放盤約4個月，因看淡後市減至850萬元沽出，即減價88萬元或9%、較同類單位市價約950萬元，低約100萬元或10%、實呎12859元；原業主2013年6月以630萬元購入，持貨7年帳面獲利220萬元，升值35%。

傳雅居樂副主席妻何文田山1號易手

另市場消息指，何文田山1號中層實用1481方呎A室，新近以4600萬元易手，實呎31,060元；據悉，單位原業主為鄭惠琼，為內房雅居樂（3383）副主席陳卓賢的妻子，而陳卓賢於2006年以2243萬元購入單位，但於2017年轉讓至鄭惠琼名下，現帳面賺2357萬元或逾1倍。

十大屋苑方面，據中原統計，十大屋苑過去兩日錄8宗成交，較前周末22宗按周跌64%，為今年8月首個周末後、約3個月來新低，當中鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園，等6個屋苑均錄零成交。

六大屋苑周末兩日零成交

另美聯統計10大藍籌屋苑過去兩日共錄約15宗成交，較前周末急升至23宗後回落約35%。利嘉閣總裁廖偉強指由於近日市場有多個大型新盤推出，分薄二手市場的注意力與客源，相信要等待這一波新盤熱潮過後，購買力才會重回二手市場。