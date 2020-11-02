年底前8盤逾4200伙搶攻市場

新地瓏珀山勢成新焦點

由3座組成的瓏珀山1期，主打3、4房大戶；雷霆指，項目與港鐵第一城站、沙田圍站均相距甚近，同時與獅子山隧道及大老山隧道接通，標準單位涵蓋3房1套連工作間、3房1套連工作間及書房、4房1套連工作間、及4房雙套連工作間，實用面積介乎約920至約1500方呎。至於沙田另一大型新盤，同樣具鐵路概念，為中洲置業在港首個獨資發展、由4幢大廈組成的火炭坳背灣街項目，單位總數達1335伙，估計提供1房至3房間隔、另設有特色戶，最大賣點是毗鄰火炭港鐵站，與大圍站亦僅相距兩個車站。另外，屋苑基座設有商場，目前仍待批預售樓花同意書。

中洲置業火炭盤提供1335伙

豪宅方面，新地港島東半山司徒拔道CENTRAL PEAK第1期日前已上載銷售安排，首推4個分層單位，12月1日起招標、截標日期明年3月31日，單位實用介乎1665至2125方呎。新地聲稱項目參考實呎約7萬元起，而準買家參觀示範單位須繳付200萬元本票，較2017年11月同系北角海璇推售時的700萬元減逾七成。