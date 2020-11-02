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話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成

【明報專訊】綜合市場資訊及一手銷售網資料顯示，10月整體新盤市場錄得約1500宗成交，其中新世界（0017）和港鐵（0066）合作、被業界形容為是「世界盤」的大圍站柏傲莊I，兩輪銷售推出的769伙均告沽清（惟其中兩伙的買家其後撻訂）、估計吸金總額達84億元，成10月新盤「賣樓王」，同時亦佔10月新盤整體成交量逾五成。不過，綜觀今年首十個月，受新冠疫情持續影響，新盤市場期間整體錄逾1.15萬宗成交，按年卻下跌三成。

10月一手1500宗成交 創四個月新高

事實上，隨着柏傲莊I、長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山等主要新盤開售，加上其他一手餘貨，令10月整體一手銷情重上1500宗水平，相較9月全月錄約960宗，按月回升540宗或56%，為今年6月全月同錄約1500宗後，4個月來的新高紀錄。

市場人士認為，10月一手新盤銷情回勇，顯示新一波新冠疫情雖然於7月開始再次肆虐本港，但疫情於9月開始紓緩，由第四季開始，一手樓市交投氣氛恢復活躍。

鄭志剛: 新世界品牌效應進豐收期

事實上，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，市場剛性需求龐大，而且本港持續處低息環境，買家無懼疫市，對優質樓盤依然渴求。

他指出，旗下設計團隊兩年前構建柏傲莊的環保健康莊園生活概念，正好切合疫情下港人追求的生活質素，項目獲熾熱銷情，證明集團的前瞻性及品牌效應進入豐收期。

不過，由於今年本港經濟和社會，持續受疫情持續，令發展商早前的推盤步伐受阻，綜合市場資訊及一手銷售網資料，今年1月至10月，新盤市場整體累積錄得約11560宗成交，其中最暢旺為5月、該月錄約2140宗成交；最淡靜為2月（新春因素影響）、該月僅錄約350宗成交。相對2019年1至10月新盤市場整體累積錄約16870宗成交，按年減少約5310宗或31%。

相關字詞﹕鄭志剛 名日‧九肚山 柏傲莊I 「世界盤」

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