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帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位

【明報專訊】昨日踏入11月首天，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的青山公路青山灣帝御‧星濤，首輪銷售沽出約222伙，佔可售單位總數248伙約90%、吸金10.4億元。業界分析指，多個大盤開售效應帶動下，本月全月新盤有望錄約2500宗成交，有機會創去年3月錄約2845宗成交後、逾1年半來的新高紀錄。

明報記者 林尚民

昨日首推248伙的帝御‧星濤，整批折實平均14,928元，負責項目銷售的恒基物業營業（一）部總經理林達民指，截至傍晚6時30分，項目售出218伙，部署短期加推應市。帝御‧星濤全日沽約222伙。

恒基林達民: 特色戶最高呎價撲2萬

林達民續指，帝御‧星濤售出之單位，最高成交價為1座16樓01室，屬實用996方呎四房雙套間隔，成交價1487.82萬元、實呎14,938元；最高成交呎價單位，為1座19樓12室開放式單位，實用208方呎連天台，成交價約413.3萬元、實呎19,871元。

美聯住宅部行政總裁布少明指，帝御‧星濤入場門檻較低，估計當中超過80%買家，屬「八十或九十後」客人。

愛海頌周四賣181伙

事實上，近日多個新盤同期發售，長實（1113）沙田九肚麗坪路名日．九肚山，上周六首輪推出98伙，首天售約86伙，發展商已加推27伙應市。另長實同系深水埗愛海頌昨晚加推34伙，並於本周4（11月5日）新一輪開售181伙。

此外，會德豐地產旗下將軍澳日出康城5期MALIBU，重售3伙撻訂貨，吸引14組買家到場登記，並全數沽清，套現逾3500萬元。

緹山1699方呎戶呎價逾5.1萬

嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山再錄大額成交，實用1699方呎的1座6樓B室，以8700萬元（連車位）售出、實呎逾5.1萬元；緹山去年推出至今累沽15伙，套現約28億元。連同其他一手成交，過去兩日新盤市場共錄約390宗成交。

新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站柏傲莊II，市場消息指，過去4日累錄逾1萬認購登記，以首推337伙計超額29倍，料最快今日上載銷售安排。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月將接連有多個全新盤開售，料本月可錄約2500宗一手成交，除比10月錄約1500宗，按月增加近七成外，並有機會成今年迄今按月新高紀錄、並創去年3月錄約2845宗成交後、逾1年半來的按月新高。

相關字詞﹕新盤推售 柏傲莊II 帝御‧星濤 名日．九肚山

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