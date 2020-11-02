李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王

首先談「時」機，柏傲莊共由七座大廈合共提供3090個單位，分三期推售，項目為區內事隔10年再有大型鐵路上蓋新盤推出，能滿足區內餓盤多時的購買力，加上項目於疫情逐漸靠穩之時搶先登場，捕捉到重要時機。

第二談談「地」點，常言道買樓必定考慮Location（位置）、Location、Location，由此可見地點被奉為買樓的金科玉律，作為大圍站上蓋項目，柏傲莊坐擁東鐵線、屯馬線兩條鐵路線匯聚的優勢，交通便利，亦乘大灣區發展概念，有升值潛力。除此以外，項目周邊配套完善，大圍站基座設有65萬呎商場，鄰近亦有民生小商店，方便居民外出消費娛樂，。

最後是「人」的因素，集團執行副主席鄭志剛（人稱「A Cheng」）突破固有傳統，為新世界品牌打造新個性，注入新活力。同時，他將藝術文化融入住宅物業發展，請來不同著名設計師打造獨特生活體驗，讓人們對新世界品牌有耳目一新之感。柏傲莊屬於新世界全新品牌PAVILIA系列新盤，以莊園生活為主題，PAVILIA系列旗下項目各有特色，北角柏傲山以日式美學為設計概念，荃灣柏傲灣則以遊艇為設計意念，風格別樹一幟。系列的項目均錄良好銷售反應，去年土瓜灣瑧尚定價進取，亦於開售7小時沽清，可見「A Cheng」效應不容忽視。

香港置業行政總裁

[李志成]