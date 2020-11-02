布少明：交投暢旺 樓價回穩

值得留意的是，是次調查是在9月份時進行的，屬於「滯後」數據，當時本港受疫情未退，以及失業率節節上升影響，樓市氣氛尚未恢復，所以看淡後市的市民比例上升是合情合理。

此外，該調查亦指出，受訪者預期今年底比年初樓價跌幅中位數為5%，有小部分更期望樓價下跌兩成才入市。可是，在筆者一再於專欄提及、多項利好樓市因素支持下，即使樓價有可能受失業率上升及疫情反覆影響而回調，但樓價在數個月前股市一片驚濤駭浪中仍表現堅挺，所以要由現水平再大跌兩成幾乎是「Mission Impossible」。

二手見靠穩 一手成焦點

事實上，樓價正在俏然回彈。美聯樓價指數最新報164.82點，按月升約0.31%，而年內迄今樓價已由低位回彈，累積計算僅輕微回落約0.11%。宗數方面，本年截至10月29日止，二手住宅註冊量錄38,498宗，按年上升約11.3%，主要受惠放寬按揭保險的帶動。

根據近期市况觀察，雖然失業率上升，但樓市供求失衡持續，一手交投回彈，部分業主亦提供一定議價幅度，二手亦見靠穩，相信11月一手將續成市場焦點，二手交投將取決於業主的態度以及新盤的開價等因素。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]