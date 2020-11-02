廖偉強：別人恐懼我貪婪

2010年11月政府推出額外印花稅（SSD），原意是希望提高炒家「摩貨」短炒的成本，藉此壓抑樓市，防止樓價進一步被炒高，但筆者在過去不少文章指出，這項措施難以令到樓價回落。以往炒家在旺市時，有能力快人一步搶先購入單位，隨即在市場放售推高樓價，獲取利潤；不過，大家要知道炒家一向是短線投資，當樓市有任何風吹草動，他們為了盡快脫手而選擇即時減價，這個舉動會導致部分業主因為擔心而恐慌拋售，造成樓價一浪低於一浪的結果。因此當額外印花稅(SSD)推出後，炒家被拒諸門外，反而讓過去十年間的樓價變得相對穩定下來。

現時香港旅遊及零售業低迷，連帶影響工商舖價格，特別是商舖市場，價格平均下跌約三成，部分急需資金周轉的業主，降幅更高達五成；不過市場上仍有很多買家及投資者依然相信價格還有下跌的空間，對於這個情况，筆者認為這就是入市時機的信號，正如巴菲特名言「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪」，當然，這個投資策略並非百發百中，但大多數時候都十分靈驗。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]