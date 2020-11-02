陳永傑：中港經濟改善 利好樓市

國家統計局公布，上季內地生產總值按年增長4.9%，略低於市場預期的5.2%，首3季經濟按年增長0.7%。無疑首3季經濟增長只有0.7%，看似低了一些，觀乎世界各地，經濟萎縮一兩成的國家俯拾皆是，比如美國及歐洲，經濟何止不佳，疫情還有反撲的可能。以全球經濟而言，中國內地已經比較世界許多地方優勝，而且3季過後，內地經濟已能回復正數，不應對內地經濟及樓市看得過淡。

從第三季央企實現淨利潤4748億元人民幣，按年增長34.5%，9月份實現淨利潤2046.3億元，創新高，更不能小覷。

香港所受的疫情衝擊，亦有回穩迹象，個案大致穩定，重新開業的行業亦逐漸增多。政府宣布放寬本地旅行團、婚禮等人數上限，有關措施已經刊憲生效。

持牌旅行社舉辦的本地遊旅行團每團人數上限30人；參與婚禮的人數由目前最多20人增至最多50人。上市公司股東會議及團體會議亦獲放寬，每間房間可容納最多50人。泳池將容許進行隊際運動，例如韻律泳、水球、輕艇水球和水底曲棍球。

放寬行業愈來愈多，令更多人增加收入，都會對香港經濟有所裨益。

加上疫情是秋冬季比較猛烈，將會減少投機分子興風作浪，不會對本港樓市造成太多推波助瀾現象，本港樓市保持平穩運行。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]