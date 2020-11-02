湯文亮：做機場保安的空姐

今次我幫倒忙，大讚熟客女兒認清形勢，那些轉做其他行業的空姐，大多數未能一時之間融入該行業，當經濟轉好，國泰重新招聘，她們很可能變成兩頭唔到岸，唔知返不返去做空姐，或者仍然繼續做新的工作，但做機場保安就不同， 只要國泰招聘，她們就不用考慮，而且將會是第一批受聘的人，連保安都肯捱，他日又怎會搞什麼罷工。其實，做機場保安是擔定櫈仔霸定頭位，我非常欣賞，熟客話咁就冇辦法，不過仍然多謝我，最低限度令他放心一些。

做機場保安是擔櫈仔霸頭位

近日不知有幾多人笑被離職的國泰空勤人員，話佢哋要失業，情况令我想起一個月前，有報告指出中環甲廈的空置率是7%，有持甚多乙級商廈的老友問我是否擔心，我話我唔擔心，反而他應該要擔心，因為他手上的租客，如果做唔住就會棄租，做得住就會考慮搬去中環，在沒有補充之下，乙級商廈空置率會急速上升，這亦是我不敢大量投資乙級商廈的原因，老友當日不信，今日信心有些少動搖了。

我認為大家千祈唔好取笑那一班被離職的空姐，經過國泰選拔及訓練，工作又令到她們大開眼界，無論轉到任何一個行業都會適應，並且有機會比在職的人做得更好，最後被淘汰的是各行各業現職人士。

空姐經選拔訓練 做服務業具競爭力

所以，我唔明白點解有人取笑那一批空姐，其實要積極防備，空姐將會是「侵略者」，奪取取笑她們的人的工作，換句話說，終極受害者可能是現在仍然有工做而非那一批被離職空姐。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]