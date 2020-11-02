曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大

表面上看來，過去4年，中美關係惡劣，貿易戰科技戰，特朗普也恫嚇會發動金融戰，因此，投資者也關心，一旦白宮易主，中美關係會不會改善？中美貿易戰、科技戰的確使到股市波濤洶湧，如果特朗普連任，會不會發動他在目前這個任期仍未執行的金融戰？

目前的民意調查顯示，拜登領先，而近一個星期美國股市下跌，準確一些地說，美國股市在兩個星期前已經見頂回落，近一個星期跌勢加快，是不是與民意調查結果有關？

憂特朗普真輸 美股下跌

投資者擔心什麼？

第一件擔心的事是特朗普一旦敗選，會化身為一隻黑天鵝，因為他已多次公開說一旦他敗選，將不會承認這場選舉……第二件擔心的事是民主黨入主白宮之後，會不會加稅。一向以來，民主黨都主張向富人加稅，向企業加稅以協助窮人，劫富濟貧是民主黨人的基本信念，而過去4年，美股狂升，最大的動力就是特朗普的減稅。

特朗普連任 美或退出世貿聯合國

實際上，不論誰入主白宮，中美關係都會是緊張的，因為打壓中國，不讓中國崛起是美國的全民共識，幾乎所有的美國人對中國的崛起都感到擔憂，甚至恐懼，中國威脅論在美國很有市場，不論誰當美國總統，都會繼續打壓中國。也許，今日的小布殊會後悔當年支持中國加入世貿，中國加入世貿之後，如虎添翼，變成了世界工廠，如果特朗普連任，他的確有可能會宣布美國退出世貿，既然無法趕走中國，不如自己退出，如果特朗普連任，最極端的可能是美國退出聯合國。

奧巴馬時代，他已經深深接受中國威脅論的道理，開始全面圍堵中國，組織了「泛太平洋伙伴國」（TPP）的貿易組織，這個組織不包括中國，以圍堵為戰略，特朗普則不喜歡圍堵，他喜歡單打獨鬥，由美國單獨向中國發動貿易戰，相信如果拜登當選，會重新組織TPP以圍堵中國。貿易戰與科技戰也不會放棄，也許只會做一些小小的修改，因為某些中國的產品美國關稅實際上是由美國人支付的。拜登就可能取消這類產品的關稅。

長期以來，美國民主黨人在意識形態上是更重視人權、民主這些他們認為是普世價值觀的東西，因此，民主黨當政之後，中美之間就人權、民主、宗教之間的摩擦會比特朗普時代更大，摩擦也會引來制裁與反制裁，對中美股市皆不利。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]