王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機

有人說，今次美國總統大選的重要程度比得上1860年那一次的大選，那次大選後，美國就爆發內戰，說這話的人，明顯認為美國社會的分裂，已達內戰一觸即發的程度。我身邊有不少保守派的朋友，他們也忍了美國東西兩岸大城市自命知識分子的左膠很久，認為這批標榜LGBTQ（下省大量字母）為時尚的新聞主播，仇視美國賴以立國的基督教文明，破壞家庭傳統等等，跟我說過很多次，被迫到走投無路的時候，他們會拿起槍支保衛家園，當然，目前為止，在美國街頭上放火破壞店舖的，大多屬左膠民主黨的支持者，保守派只有個別人士拿槍嚇走攻擊他們店舖的左膠，則是後話。

亨特事件 拜登流失女性選票

究竟美國再發生內戰的機會大不大？不少人好像很樂意看見這種事情的發生，我會說機會相當微，因為今次總統大選的結果，應該是有一方大勝。亨特拜登淫照門事件，雖然經主流傳媒冷處理，但是說到淫照，愈是封鎖就愈多人自己動手發掘，淫照附帶了許多拜登家族跟外國政商界生意合作的資料，又涉嫌亂倫，對於左膠來說，亂倫可能是一種時尚，但就算是對大城市的師奶來說，覺得特朗普講說話粗粗魯魯，本已硬下心腸把票投給拜登，怎料得悉拜登一家人玩得這麼開心，又醒起民主黨副總統候選人靠瞓覺上位的傳言，女人最妒忌女人靠這方法向上爬，最後一刻把票投給侵叔，並非不可能的事。

選舉人制立國根本 民主黨不敢推翻

有人又說，如果今次侵叔只贏選舉人票，但輸普選票，證明美國制度不夠民主，人民不滿，有可能爆發衝突。其實只要稍為明白美國既為美利堅合眾國，我們稱為州的地方，其實是有國的特性，立國時開國元勳辯論了好久，如何在建立合眾國後保障人口少的州份，不給人多州份壓迫，所以才想出不論人口，每州兩個參議員並配合選舉人票的制度，雖然過去不少民主黨人士因為他們擁有盤據大城市的優勢，想廢除上述制度，但都事與願違，因為保障州權，就是立國的原意，正如歐盟內有些事情，也要成員國全票通過，不可以說因為斯洛文尼亞人口較德國少，但擁有德國一樣的否決權，就說上述制度不民主。每州兩名參議員和選舉人票制度已深入美國民心，連民主黨都懂得去搖擺州份拉票，我不認為如果民主黨再次輸掉選舉人票，會趁機搞事。

法院議院定勝負 雙方皆不會滿意

反而當兩黨的選舉人票非常接近，又因郵寄票點票需時較長，又或有造假之嫌，某些選區未能成功快速點票，可能出現沒有候選人獲得270張選舉人票的情况，這樣，可能要經過最高法院裁決，但民主黨一定會攻擊最高法院偏袒共和黨，而希望把選總統的權力，由最高法院搶到眾議院中，立國最初幾任的總統，就有發生過由眾議院決定總統誰屬的情况。如果佩洛西真的要把選總統的決定權搶到眾議院，則侵粉一定不會放過民主黨，這樣就可能令暴力衝突升級。美國大選的變數太大，除非侵叔或拜登大勝，否則，美國可能會陷入憲制危機，進一步打擊脆弱的美股。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]