張佩儀：強積金不應當股票炒賣

年輕較「蝕得起」 宜進取投資

由於年輕成員有較長投資期，其累計的資金亦相對較少，可「蝕得起」，故可堅持進取的投資策略，爭取較高回報，但要留意所選市場。當投資組合的回報達1倍時，成員可將所賺或連本帶利鎖定，轉到保本投資上，如債券或保本基金，每月供款則保持原有策略以取較高回報。年輕成員應以每7年為一循環，目標是回報有一倍。若持之以恒，到65歲時約可完成5個循環，即有約5倍回報。

強積金為長線持有，建議多留意基金表現。不管市况如何，皆要每月供款，與個人投資只在看準價位或市况才入市的運作有別，故投資者應保持冷靜。 此外，強積金由基金經理管理，並投資一籃子項目，成員應把現時選擇比較市面上其他相同市場的基金表現，也應留意所選基金是否在可選擇中為最理想的投資市場。

現時大部分強積金計劃不設賣出買入差價及轉換手續費，可按個人狀况調配投資選擇，但留意不同計劃的每年基金轉換次數限制。不少受託人對大部分計劃的每年基金調配次數並無限制，如匯豐強積金精選或自選計劃。

換馬前留意轉換基金限制

亦應留意所選基金收費有否蠶食回報，在轉換前應先向受託人查明有關的管理費及轉換限制。如現時保本基金的利息收入近乎零，按強積金條例，保本基金的投資回報須超過積金局規定訂明儲蓄利率，才可扣除保本基金管理費。

[張佩儀 財女手記]