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投資策略

何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統

【明報專訊】不知不覺，2020年就剩下最後兩個月。這個2020年給大家，給全人類看到現今社會的種種不完善的地方。其中一點最令筆者感慨的是，兒時看電影，每當地球大禍臨頭，如外星人襲地球或是滅絕人類的自然災難出現時，各國最終都會團結起來，集合資源，共同抵禦敵人。可是，在現實的這一役當中，電影中那種無私的協力，一致向外的決心，並沒有出現。更多的是各家自掃門前雪，各地政府各自為政，效果差異甚大。結果，K線發展就在同一個地球出現。

美股亞股上周罕現脫鈎

上周四亞洲交易時段，亦出現了另一個K線發展。由於第二波較嚴重的疫情在歐洲出現，令各地政府不得不採取更嚴厲的措施來控制，甚至要再度封城、封國。當消息在周三亞洲交易時段結束後愈傳愈烈，歐洲股市已先行出現較大調整，美股期指亦同步跳水下跌。當時，有友好經紀已立即告之在下，形容市場氣氛就如3月時那樣惡劣，叫筆者小心為上。但經過討論後，大家都同意，如果疫情把市場拉下3%至4%，筆者就打趣說，那麼，A股在下一個交易日就要漲3%至4%了。結果，在周四，亞洲開市按傳統跟隨美股下跌而低開，但隨着時間流逝，買盤進場，亞洲地區市場一個一個由負轉正。在筆者職業生涯的印象中，好像沒有見過美股收day low，下跌3%至4%，亞洲股市可以在下一個交易日，沒有其他突發利好因素下安然無恙，這可是傳說中的de-coupling（脫鈎）？

美總統選舉慎防再生波折

在未來的一周，關鍵的事件當然是美國選舉的結果和演變。在結果公布的過程中，市場難免又再經歷多一次波動，在這一邊廂，我們又可否再次安然無恙地渡過呢？對中港股市而言，除了這個外在因素外，另一矚目的焦點會是全球最大集資規模的上市公司將隆重登場。我想這隻「螞蟻」在這兩周已經成了不少股民碰面中必談的話題。在這一周，有參與新股認購的你便會知悉自己能否成為「幸運兒」（市場幾乎一致認為開市價必然高於招股價）。除此之外，有投資者已進一步思考，如何在上市後部署。

機構看重螞蟻長線發展

如果從整體估值入手，按招股價計算，市場現在大概給予整體公司的預計市盈率約為32倍。如果與全球信用卡支付公司比較，雙方的估值相若。但如果考慮未來盈利增長預計的話，螞蟻集團的增長就會較為突出，這一點極有可能是長線投資的機構客戶看重的一個原因。而且，如果考慮整體市值，公司將會成為中港市場重磅股的前列，不同的指數服務公司已表明，螞蟻集團這支上市公司符合快速加入指數的條件。因此，被動基金因指數成分變更而引發的買盤，又將成為公司上市後股價受到支持的另一個非基本面的因素。集眾多利好因素下，這場新股上市後的定價大戰，將不比遠方的選舉遜色！你的安全帶已扣好了嗎？

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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