摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲

如投資者希望進一步直接參與美股股指期貨上落，可考慮以近期登場的美股指數窩輪應市。如看好美股後市，可留意標指購10148，行使價4,000點，實際槓桿13.5倍，2021年3月15日到期。相反如看淡後市，可留意標指購10158，行使價2,900點，實際槓桿5.2倍，2021年3月15日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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