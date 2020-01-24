何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567

新經濟股上周支撐大市，連日強勢破頂的騰訊（0700），上周五曾再轉升至610元，午後大市急挫，終收報600元以下，北水上周五流入額度放緩，後市或先整固，10天線現升至575.6元左右。看好可留意騰訊購26567，行使價685.50元，2021年1月到期；或騰訊牛證52856，收回價556.88元，行使價554.08元，2021年4月到期。相反看淡則可留意騰訊沽22605，行使價514.50元，2021年1月到期。或騰訊熊54527，收回價638.88元，行使價641.68元，2021年4月到期。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]