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劉思明：中外運一浪高一浪可留意

【明報專訊】港股上周大部分時間展現承接力，但周五失陷後形勢再度轉差，特別是強勢家品食品服飾等消費、新能源也捱沽。本周美國舉行總統選舉，凍資王螞蟻集團（6688）上市，市况依然飄忽波動，避免高追的同時，低撈只吼強勢行業股份。

恒指上周低開後反覆向下，周四大幅低開跌至24258點反彈，幾乎收復失地，韌性十足；不過，周五低開低走，收報24107點，全周跌811點或3.26%；國指跌3.61%。大市日均成交1319點，高於60天平均半成，資金入市意欲不俗。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率17比83，跌逾3%佔下跌股份近三成；上周4個交易日都是跌多升少，跌逾3%佔比介乎一成半至三成，沽壓動力較大。全周計，升跌比18比82。

中短線趨勢寬度轉弱

中短線趨勢寬度轉弱，恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，上周三跌穿五成轉弱；高於50天線受制五成回落至三成水平，中短線向淡為主。月初國指低位回升，之後升破50天線及萬點關口，上周急轉直下，倘進一步失守9600點，將破壞10月初以來反彈；恒指則宜守23800點。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，上周近全線下跌，只有軟件服務升0.41%。中資金融大幅回吐跌7.5%表現最差，其次航空及相關跌6.7%，原材料、能源及相關、公路鐵路跌近半成。上周整體有六成的跌幅超過3%，沽壓相當大。

恒生科技指數上周強勢，以最高位計，最多累升近4%，惟周五急回，全周升幅收窄0.67%，繼續守於20天線、50天線之上。相比科技指數，紡織及服飾、汽車及相關、環保及新能源、航運物流有超過七成股份的20天線高於50天線，同樣呈現中線向好趨勢。不過，環保及新能源上周明顯受壓，至周五有八成跌低於20天線；汽車及相關、航運物流防守力較強，各高於20天線的股份佔64%、45%。

比亞迪中升福耀 車股中最強

汽車及相關股中以車股比亞迪股份（1211）、4S經銷股中升（0881）、部件股福耀（3606）最強，處於歷史高位；航運物流股情况相似，物流股嘉里物流（0636）、航運股中遠海控（1919）攀升尋頂，而中外運（0598）是少數低位持續轉強，且具基本因素支持股份，可以留意。

中外運營運成本控制得宜

中外運公司剛公布第三季度業績，營業收入上升25%，營業成本升24%；營運成本控制得宜，銷售費用、管理費用分別跌4%及升6%。雖然部分被研發費用大增83%，財務費用大增6.8倍所抵消，但期內純利大增44%至8.66億元人民幣。今年首三季收入升逾一成，純利僅跌1.7%，全年業績有望錄得增長。

走勢上，中外運7月以來呈一浪高於一浪走勢，上周小回守住前高位2.1元回升，蓄勢挑戰前圓底約2.4元阻力，一旦突破，後市料可上試2.7元甚至3元關口。短線止蝕位放在2.1元。

[劉思明 數據尋寶]

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