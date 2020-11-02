蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃

龍源主要從事風力發電，佔盈利逾九成，另有火電及太陽能業務。首三季純利按年升11%，大致符合市場預期。公司對十四五期間新能源裝機定下進取的目標，以加速對風電和光伏項目的投資，到2025年，目標實現40GW的新能源裝機規模，較目前規模翻倍。

補貼拖欠 短期有望解決

政策方面，最值得期待的是補貼款項回收加快。根據管理層表示，公司首三季合共回收補貼款項30億元人民幣，較中期業績時透露的金額顯著增加。管理層預期2020年補貼回收進展仍較慢，但料2021年將加速收款，意味現金流及財務狀况將改善。

本行的新能源行業分析員認為，龍源管理層對於補貼政策的觀點，確認了本行對於補貼拖欠將在短期內獲得解決的看法，這將有利新能源行業的氣氛，觸發估值向上重估。本行估計龍源今年盈利按年升近12%，與首三季增速相若，明年增速料加快至21%。今年預測市盈率僅7.7倍。

筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份

招銀國際研究部策略師

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